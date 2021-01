John Abraham Starrer Film Satyameva Jayate 2 New Releasing Date: जिस्म, साया, ऐतबार, पाप, लकीरः फाॅरबिडेन लाइंस, धूम, ऐलान, करम, काल, विरूद्ध, वाटर, गरम मसाला, जिंदा, टैक्सी नं 9211, बाबुल, काबुल एक्सप्रेस जैसी अनगिनित हिट फिल्में देने वाले एक्टर जॉन अब्राहम (John Abraham) ने गणतंत्र दिवस (Republic Day 2021) के मौके पर अपने फैन्स को एक तोहफा दिया है. जॉन ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘सत्यमेव जयते 2’ (Satyamev Jayate 2 Releasing Date) की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. इस खबर के आते ही जॉन के फैन्स ने अपनी ख़ुशी ज़ाहिर की है. Also Read - प्रियंका चोपड़ा से लेकर करीना कपूर तक, इस अंदाज़ में बॉलीवुड ने दी Varun-Natasha को शादी की बधाई

अपने दमदार अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाली जॉन अब्राहम ने सोशल मीडिया के ज़रिए घोषणा करते हुए बताया कि उनकी आगामी फिल्म 'सत्यमेव जयते 2' को ईद 2021 पर रिलीज किया जाएगा. उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा- 'तन मन धन से बढ़कर जन गण मन…। सत्यमेव जयते की पूरी टीम आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देती है। हम आप लोगों से ईद 2021 के मौके पर मिलेंगे।'

TANN MANN DHANN, se Badhkar JANN GANN MANN!

The team of #SatyamevaJayate2 wishes everyone a Happy Republic Day!

See you in cinemas this EID on 14th May 2021 pic.twitter.com/iFSMq9qMrS

— John Abraham (@TheJohnAbraham) January 26, 2021