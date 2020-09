Also Read - Bigg Boss 14: सलमान खान के साथ मिलकर शो होस्ट करेंगे सिद्धार्थ शुक्ला? क्या है मेकर्स का प्लान

View this post on Instagram

Jis desh ki maiyya Ganga hai, wahan khoon bhi Tiranga hai! #SatyamevaJayate2 in cinemas on 12th May, EID 2021. #SMJ2EID2021 @divyakhoslakumar @milapzaveri @onlyemmay @madhubhojwani @nikkhiladvani #BhushanKumar #KrishanKumar @tseriesfilms @tseries.official @emmayentertainment @dabbooratnani @houseofaweindia