Savdhaan India Actor Arrested for Cheating and Robbing people by posing as cop- मशहूर टीवी शो सावधान इंडिया के एक एक्टर को मुंबई पुलिस ने धोखाधड़ी और लूट मामले में गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट के मुताबिक ये आरोपी सलमान जाफिर (जाकिर) ज्यादातर चंडीगढ़ और देहरादून के लोगों को लूटता था.

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक 40 साल का यह टीवी एक्टर कथित तौर पर पुलिस अधिकारी बनकर बुजुर्ग लोगों को लूटता था. देहरादून के पटेल नगर की पुलिस और क्राइम ब्रांच यूनिट के जॉइंट ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया है.

Mumbai: Crime Branch has arrested a TV actor for robbing elderly persons by posing as cop

