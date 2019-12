मुंबई: अभिनेता सुशांत सिंह को अपराध की सच्ची घटनाओं पर आधारित कार्यक्रम ‘सावधान इंडिया’ से बाहर कर दिया गया है. वह इस कार्यक्रम की मेजबानी करते थे. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 का विरोध देश के कई हिस्सों में व्यापक स्तर पर हो रहा है. मुंबई में इस कानून के विरोध प्रदर्शन में अभिनेता सुशांत सिंह को शामिल होते देखा गया और यही वजह है कि उन्हें शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

Good to see @sushant_says come out in support. Also, the protesting students kept the focus on #CAA and police excesses in #Jamia and #AMU. A speaker trying to make it Cong vs BJP was asked not to venture there pic.twitter.com/gZM2UW6Pn3

— Vishakh Rathi (@vishakhrathi) December 16, 2019