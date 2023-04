Scam 1992 के एक्टर हेमंत खेर हुए बेरोजगार! Twitter पर डायरेक्टर्स और मेकर्स से मांगा काम

Hemant Kher Tweet : डायरेक्टर हंसल मेहता की पॉपुलर वेब सीरीज ‘स्कैन 1992’ (Scam 1992) को देश-विदेश के दर्शकों ने खूब पसंद किया था. IMDb पर भी वेब सीरीज को टॉप की रेटिंग मिली हुई है. एक तरफ जहां हंसल मेहता अपनी नई वेब सीरीज की तैयारी में जुटे हैं, दूसरी ओर उन्हीं के एक एक्टर ने ट्विटर पर काम मांगा है. ‘स्कैन 1992’ में हर्षद मेहता के भाई का किरदार निभाने वाले एक्टर हेमंत खेर इन दिनों खाली बैठकर परेशान हो गए हैं. उनके पास काम के लिए न ही कोई वेब सीरीज है, न ही टीवी शो और न ही कोई फिल्म है. ट्विटर पर काम मांगने के बाद हेमंत का पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है. फैंस की तरफ से उन्हें पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है.

एक्टर हेमंत खेर ने वेब सीरीज ‘स्कैम 1992’ में अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों का खूब प्यार पाया. हाल ही में उन्होंने काम के लिए डायरेक्टर्स और राइटर्स से कॉन्टैक्ट करने के लिए ट्विटर का सहारा लिय. हेमंत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने एक एक्टर के रूप में कई शोज में काम किया है. हेमंत एक राइटर भी है और एक्टिंग कोच के तौर पर भी काम कर चुके हैं. ‘स्कैम 1992’ में वो लीड एक्टर प्रतीक गांधी के भाई बने थे. काम की तलाश में हेमंत ने गुरुवार को एक ट्वीट किया, जिससे डायरेक्टर तक वो पहुंच सकें. ऐसे में उनका ट्वीट अब सुर्खियों में बना हुआ है.