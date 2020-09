School Re Opening and online classes Sonu Sood appeal to school and colleges not to Pressurise the Economical weak students for fees- कोरोना महामारी के दौरान बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के प्रयासों से सबका दिल जीत लिया है. लॉकडाउन ने उस वक्त जब कोई किसी के काम नहीं आ रहा था तबसे सोनू अपने खर्चे पर जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं. किसी को घर पहुंचा रहे हैं. किसी का इलाज करवा रहे हैं. किसी की फीस भर रहे हैं तो किसी को खान के लिए पैसे दे रहे हैं. Also Read - 'बालिका वधू' के डायरेक्टर का हुआ बुरा हाल, पेट पालने के लिए बेच रहे हैं सब्जियां

हरियाणा के कोटी गांव के बच्चों के लिए स्मार्टफोन भेजने के बाद अब अभिनेता ने स्कूल और कॉलेज से अपील की है कि जो विद्यार्थी फीस भरने में असमर्थ हैं उनपर किसी तरह का कोई दबाव ना डाला जाए. ना ही उनकी ऑनलाइन क्लासेस रोकी जाएं. उन्हें वापस ट्रेक पर आने के लिए कुछ वक्त दिया जाए. आपके थोड़े से समर्थन से उनका करियर बच सकता है. आपकी इस मदद से वे एक अच्छे इंसान बन सकते हैं.

I request all schools & colleges not to force the needy students to deposit their fees.

Kindly do not stop their online classes. Give them some time to bounce back. A little support from you will save many careers.

This gesture of empathy will make them better humans too 🙏

— sonu sood (@SonuSood) September 28, 2020