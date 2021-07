Kriti Sanon Put 15Kg Extra Weight For Her Film Mimi: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन (Kriti Sanon) की सरोगेसी और प्रेग्नेंसी पर आधारित मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘मिमी (Mimi)’ का ट्रेलर 13 जुलाई को रिलीज कर दिया गया. इसमें पहली बार एक्ट्रेस एक प्रेग्नेंसी पर आधारित फिल्म में नजर आएंगी, ऐसे में अब एक्ट्रेस ने कैसे किरदार के लिए वेट बढ़ाया उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है.Also Read - Mimi Trailer Out: सेरोगेसी का मतलब समझाने आ रही है पंकज त्रिपाठी और कृति सैनन की जोड़ी, देखें मिमी का ट्रेलर

नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज किए गए इस मेकिंग वीडियो में कृति सेनन (Kriti Sanon) के जर्नी को दिखाया गया है, कि कैसे एक्ट्रेस ने अपने फिट फिगर को बदला और लगभग 15 किलो वेट गेन किया. वीडियो की शुरुआत में फिल्म के डायरेक्टर कहते हैं कि अगर मिमी को लोगों से कनेक्ट करना है तो उसे 15 किलो वजन बढ़ाना होगा. Also Read - Mimi First Look: 'मिमी' का फर्स्‍ट लुक आया सामने, बेबी बम्‍प के साथ नजर आईं कृति सेनन

Laxman sir told me “Mimi, i wanna see your face & believe that you are pregnant“

Being blessed with a good metabolism, gaining 15kgs was a challenge.. but when i saw how it translated on screen, it was all worth it!

— Kriti MIMI Sanon (@kritisanon) July 15, 2021