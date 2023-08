कौन कहेगा 49 साल के हैं Hrithik Roshan, एक्टर का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख खुली रह गईं फैंस की आंखें

बॉलीवुड के हैंडसम हंक कहे जाने वाले सुपरस्टार एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) अक्सर अपने फैंस को किसी न किसी वजह से हैरान करते रहते हैं. इन दिनों हर तरफ उनकी फिल्म ‘फाइटर’ की ही चर्चा है, जिसका मोशन पोस्टर हाल ही में रिलीज किया गया. फिल्म में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और अनिल कपूर (Anil Kapoor) भी उनके साथ एक्शन करते दिखाई देंगे, लेकिन ‘फाइटर’ की सुर्खियों के बीच ऋतिक ने एक बार फिर अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन (Hrithik Roshan Body) से हर किसी को शॉक्ड कर दिया है. एक्स (ट्विटर) पर ऋतिक ने अपने पहले और अब की फोटो शेयर की है, जिसमें उनकी शर्टलेस बॉडी को देखा जा सकता है. ऋतिक का ट्रांसफॉर्मेशन देख लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में उनकी उम्र 49 साल है ?

एक्टर ऋतिक रोशन ने एक्स पर अपनी दो शर्टलेस तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें से एक कुछ दिन पुरानी है तो दूसरी तस्वीर लेटेस्ट है. फोटो पोस्ट करते हुए ऋतिक ने लिखा, ‘छुट्टियां खत्म, पेश कर रहा हूं पहले और बाद की फोटो. जिम में मिलते हैं’. ऋतिक रोशन की बाई तरफ की फोटो अब की है, जिसमें वो जिम में नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरी फोटो कुछ दिन पुरानी उनकी छुट्टियों की है, जिसमें वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं. दोनों की तस्वीरों में ऋतिक की बॉडी में फर्क देखा जा सकता है. उन्होंने एक बार फिर अपने ऐब्स और मसल्स को सख्त बना लिया है और अब ऋतिक काफी यंग भी दिखाई दे रहे हैं.