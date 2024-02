Preity Zinta का चेहरा देख जब डायरेक्टर मणिरत्नम ने कहा- 'जाओ मुंह धोकर आओ', जानिए क्या थी वजह?

Preity Zinta Movie Dil Se : बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Preity Zinta) ने एक सप्ताह पहले अपना 49वां जन्मदिन मनाया, इस मौके पर उन्हें बॉलीवुड सेलेब्स और फैंस से ढेर सारी बधाईयां मिली. फिल्मों से दूर प्रीति जिंटा सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ संपर्क में रहती हैं, हाल ही में उन्होंने फिल्मों से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया, जिसे लेकर बॉलीवुड जगत में गॉसिप शुरू हो गई हैं. ट्विटर पर प्रीति ने एक पोस्ट में 26 साल पहले की घटना का जिक्र किया, जो उनकी फिल्म ‘दिल से’ (Dil Se) से जुड़ा हुआ है. पोस्ट में प्रीति ने अपनी एक क्यूट सी फोटो भी शेयर की है, जिसमें उनके प्यारे डिंपल भी साफ देखे जा सकते हैं. फोटो के पीछे की कहानी शेयर करते हुए प्रीति जिंटा ने बताया कि फिल्म ‘दिल से’ की शूटिंग के पहले दिन मैं काफी एक्साइटेड थी, लेकिन तभी डायरेक्टर मणी रत्नम सर ने मुझे मुंह धोकर आने के लिए कहा.

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, 1998 की फिल्म ‘दिल से’ को याद करते हुए अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने कहा कि फिल्म निर्माता मणिरत्नम ने सेट पर पहले दिन ही उन्‍हें मेकअप साफ करने को कहा था. प्रीति ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शाहरुख खान और मनीषा कोइराला स्टारर फिल्म की एक तस्वीर शेयर की. उन्होंने कहा, ‘ये तस्वीर ‘दिल से’ के सेट पर पहले दिन ली गई थी. मैं मणिरत्नम सर और शाहरुख खान के साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित थी. जब मणि सर ने मुझे देखा तो वह मुस्कुराए और विनम्रता से मुझे अपना चेहरा धोने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा, सर मेरा मेकअप उतर जाएगा, उन्‍होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल यही चाहता हूं, कृपया अपना चेहरा धो लें.’

This picture was taken on the first day on the set of Dil Se. I was so excited to be working with Mani Ratnam sir & Shah Rukh Khan. When Mani sir saw me he smiled and politely asked me to wash my face…. But sir… my make up will come off, I said smiling …. That’s exactly what I… pic.twitter.com/Lrr6CpSMFA

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) February 8, 2024