माउंट एवरेस्ट पर फैली गंदगी देख इन लोगों पर बरसीं कंगना रनौत, Video देखेंगे तो आप भी पीट लेंगे माथा

Mount Everest Video : बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसे लेकर एक्ट्रेस ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया है. कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें ढेर सारा कचरा फैला हुआ दिख रहा है. कंगना ने यह भी कहा कि खुद को भगवान का फेवरिट समझने वाले इंसानों को रियलिटी चेक की जरूरत है. उन्होंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का एक छोटा वीडियो फिर से शेयर किया, जिसमें टेंट के बाहर ढेर सारा कचरा था. वीडियो के कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, ‘एवरेस्ट टूर बंद करो या इसे ठीक करो. शिखर के पास ऐसा दृश्य अस्वीकार्य है.’

कंगना रनौत ने आगे कहा, ‘जो कोई सोचता है कि इंसान, भगवान की सबसे पसंदीदा रचना है, तो उसे रियलिटी चेक की जरूरत है, इस फोटो को देखें, आपको एहसास होगा कि मानव शायद भगवान का सबसे कम पसंदीदा है, वे हर जगह अपने बदबूदार गंदे पैरों के निशान छोड़ते हैं. दुनिया को ऐसे इंसानों से बचाएं.’ कंगना रनौत के वीडियो पर अब सोशल मीडिया यूजर्स भी अपना रिएक्शन दे रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘इंसानों को ये समझने की जरूरत है कि हम प्रकृति को पालते, प्रकृति हमें पालती है.’ तीसरे यूजर ने कहा, ‘अगर कोई वहां जाता है तो उसे जगह की साफ-सफाई के लिए एक्स्ट्रा 20 हजार डॉलर देना का नियम होना चाहिए.’