Seema Sajdeh Opens Up On Divorce With Sohail Khan Says People Thought I Sued Khan Family

Seema Sajdeh ने Sohail Khan संग क्यों लिया तलाक, कहा 'शादी या बच्चे में से किसी एक को चुनना था'

Seema Sajdeh Reveals Why She Divorced Sohail: सोहेल और उनकी बीवी सीमा सजदेह ने शादी के 24 साल बाद तलाक लेने का फैसला लिया.

Seema Sajdeh opens up on divorce with Sohail Khan: सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान का सीमा सजदेह से तलाक हो चुका है. जहां मलाइका अरोड़ा ने अरबाज खान से शादी के करीब 18 साल बाद तलाक ले लिया वहीं शादी के करीब 24 साल बाद सोहेल से सीमा सदजेह भी अलग हो गईं, अपने तलाक को लेकर सीमा और सोहेल खान काफी चर्चा में रहे थे. जहां खान फैमिली में लोगों के बीच बॉन्डिंग की खूब चर्चा रहती है वहीं दो बहुओं का घर से अलग हो जाना किसी झटके से कम नहीं था. हालांकि, सीमा सजदेह ने तलाक लेने की वजह भी बताई. सीमा ने लंबे समय से अपने तलाक पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने सोहेल से अपने बिखरे हुए रिश्ते का सच और अपने बेटे को लेकर भी कुछ बातें कही हैं.

तलाक के बाद मुझपर कई आरोप लगे

शिवानी पाउ के साथ उनके पॉडकास्ट पर बातचीत में सीमा सजदेह से पूछा गया कि क्या तलाक को लेकर आज भी उनसे लोग सवाल करते हैं. ऐसे में सीमा सजदेह ने इसपर खुलकर बात की है और सीमा सजदेह ने कहा कि डोवोर्स के बाद उनपर तरह-तरह के आरोप लगाए गए. सोशल मीडिया पर कहा गया कि उन्होंने परिवार का इस्तेमाल किया और जब उन्हें लगा कि अब उन्हें सोहेल की जरूरत नहीं है तो उन्होंने अलग होने का फैसला लिया. इसके अलावा कुछ लोगों ने तो और महिलाओं के शामिल होने के भी बात कही. लेकिन ऐसा नहीं था. सीमा ने कहा कि पिछले कुछ सालों में उनके और सोहेल के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही थीं. दोनों ही खुश नहीं थे.

लोग कहते थे मैंने सोहेल का इस्तेमाल किया

इस बारे में विस्तार से बताते हुए सीमा कहती हैं, ‘हम सोशल मीडिया के युग में रह रहे हैं, इसलिए मेरे पास लोगों के ऐसे कमेंट्स आते थे ओह उन्होंने उन्हें (सोहेल) और उस परिवार को तब तक इस्तेमाल किया, जब तक उन्हें ज़रूरत थी. वह वहां पहुंच गई जहां वह पहुंचना चाहती थीं, अब वह आजाद होना चाहती हैं.’ मैं ऐसे थी जैसे ‘अभी यहां क्या हुआ?’ लेकिन ऐसे लोग भी थे जो वास्तव में मेरे लिए अच्छे थे, इसलिए मैंने अच्छी चीजों पर फोकस किया. मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं’.

सही समय पर सही फैसला

शिवानी पाउ के पॉडकास्ट पर सीमा ने कहा ‘जब दो लोग ऐसी स्थितियों में हों जहां आपमें से कोई खुश नहीं हैं और लगातार रोज लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं तो इसका हमेशा बच्चों पर बुरा असर होता है. उन्होंने कहा था कि इसलिए उस वक्त एक सही फैसला जरूरी होता है’. सीमा ने आगे कहा, वहीं दूसरी तरफ मेरा बेटा निर्वाण उम्र के उस दौर में था, जब वह ये नहीं चाहता था और आखिर एक समय ऐसा आया जब मुझे फैसला लेना पड़ा. सीमा ने कहा कि मुझे अपनी शादी और बेटे में से किसी एक को चुनना था, क्योंकि मेरा बेटा उस रास्ते पर जा रहा था, जिससे मुझे बहुत डर लग रहा था.’ हालांकि, तलाक केवल कागजी कार्रवाई थी, सच ये है कि दोनों इससे पहले ही अलग हो चुके थे.