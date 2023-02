Selfiee Collection Day 2: डिजास्टर साबित हुई अक्षय कुमार की फिल्म 'सेल्फी', दूसरे दिन भी नहीं मिले दर्शक

Selfiee Box Office Collection Day 2 : बॉलीवुड ‘खिलाड़ी’ अक्षय कुमार और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म ‘सेल्फी’ को रिलीज हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन सिनेमाघरों में दर्शकों ने मूवी को पूरी तरह नकार दिया है. एक्शन-ड्रैमेडी फिल्म ‘सेल्फी’ का बजट 100 से अधिक का बताया जा रहा है, लेकिन फिल्म 2 दिन बाद भी डबल डिजिट में कमाई नहीं कर सकी. फिल्म ने अपने दूसरे दिन कोई खास बढ़त नहीं दिखाई. ‘बच्चन पांडे’, ‘सम्राट पृथ्वीराज’, ‘रक्षा बंधन’, ‘राम सेतु’ और ‘एक्शन हीरो’ के बाद ‘सेल्फी’ अक्षय कुमार की छठी फ्लॉप फिल्म बन गई है.

‘सेल्फी’ में अक्षय-सैफ अली खान के टाइटल ट्रैक ‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी’ (1994) के रीबूट ने फिल्म प्रेमियों के बीच काफी उत्सुकता पैदा की थी. हालांकि, मलयालम ब्लॉकबस्टर ड्राइविंग लाइसेंस (2019) की ‘हिंदी’ रीमेक ‘सेल्फी’ दर्शकों को पसंद नहीं आई. एंटरटेनमेंट ट्रैकर Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय की फिल्म सेल्फी ने शनिवार को महज 3.80 करोड़ रुपये की कमाई की. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सिनेमाघरों में फिल्म की खराब परफॉर्मेंस पर निराशा जताते हुए ट्वीट में बताया कि फिल्म ने शुक्रवार और शनिवार को कुल 6.35 करोड़ की कमाई की.