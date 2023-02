Selfiee BO Collection: मंडे टेस्ट में बुरी तरह फेल हुई 'सेल्फी', फिल्म ने कमाए इतने करोड़

Selfiee Box Office Collection Day 4: अक्षय कुमार और इमरान हाशमी कि फिल्म सेल्फी का हाल बेहद बुराा है. हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सेल्फी से दोनों अभिनेताओं को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन यह फिल्म भी टिकट खिड़की पर कमाल दिखाती नजर नहीं आ रही है.राज मेहता द्वारा निर्देशित सेल्फी, 2019 की मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस की रीमेक है. निर्देशन राज मेहता और अक्षय इससे पहले गुड न्यूज जैसी सुपरहिट फिल्म में साथ काम कर चुकी है. हालांकि, इस बार दोनों की जोड़ी अपना जादू नहीं चला सकी है. इस फिल्न ने बॉक्स ऑफिस पर जितनी कमाई है वो आपको हैरान कर देगी.

अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी, पिछले शुक्रवार को रिलीज़ हुई है, जिसका वीकेंड कलेक्शन सामने आया था. वहीं फिल्म ने वीकेंड पर 3.95 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड के अनुसार फिल्म ने चौथे दिन यानी सोमवार को 1.25 करोड़ की कमाई की है, जो कि बाकी तीन दिन के मुकाबले में काफी कम है. इस आंकड़े को देखने के बाद फिल्म के फ्लॉप होने की आशंका बढ़ती जा रही है.