दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले आईसीयू में भर्ती, हालत गंभीर

Vikram Gokhale Hospitalised: बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता विक्रम गोखले की तबियत ठीक नहीं है. उन्हें पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ‘हम दिल दे चुके सनम’ के अभिनेता का पिछले 15 दिनों से पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में इलाज चल रहा है. नवशक्ति के मुताबिक, अभिनेता की हालत गंभीर है और डॉक्टरों द्वारा किए जा रहे इलाज पर उन्होंने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है. वह पुणे में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं.

बता दें, विक्रम गोखले के परिवार ने अभी तक उनके स्वास्थ्य पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. अभिनेता विक्रम गोखले कई हिट बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रहे हैं जिनमें हम दिल दे चुके सनम, भूल भुलैया, दिल से, दे दना दन, मिशन मंगल और अन्य शामिल हैं.