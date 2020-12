Shabana Azmi and Javed Akhtar 36th Wedding Anniversary: बॉलीवुड की दुनिया में प्यार और इश्क़ की कहानियां आसानी से मिल जाती है मगर ज़्यादा दिनों तक ये कहानी सांस नहीं लेती. इसी सिलसिले में हम आज हिंदी सिनेमा जगत की एक ऐसी कहानी को याद करेंगे जिसमें दर्द, प्यार, जुदाई और दोस्ती का अनोखा संगम है. जी हां, दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी और मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर आज अपनी शादी की 36वीं सालगिरह (Shabana Azmi and Javed Akhtar Wedding Anniversary) मना रहे हैं. इस खास मौके पर हम आपको इनकी लव स्टोरी (Love Story of Shabana Azmi and Javed Akhtar) से रूबरू करवाते हैं. Also Read - जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत तो अभिनेत्री बोलीं, 'एक थी शेरनी और एक...'

अपने पिता के साथ शबाना आज़मी

फिर क्या था! आए दिन जावेद के घर में झगड़े होने लगे. हनी इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं. इस लड़ाई का असर बच्चों पर भी हो रहा था. आखिरकार जावेद ने अपनी पत्नी से तलाक लेने का फैसला कर लिया और शबाना से शादी करने के लिए तैयार हो गए. लेकिन शबाना के पिता को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था. वे इस बात को भी समझ रहे थे कि उनकी बेटी की वजह से ही इन पति-पत्नी के रिश्ते में दरार आई है. लेकिन जब शबाना ने पिता को समझाया कि जावेद के पत्नी के साथ झगड़ों में उनका कोई हाथ नहीं है तब बड़ी मुश्किल से कैफी साहब इस शादी के लिए राज़ी हुए.

बता दें कि फरहान और जोया जावेद की पहली शादी से हुए थे. शबाना से शादी करने के बाद उनकी कोई औलाद नहीं हुई, शबाना और जावेद की शादी को आज 36 साल हो गए. इस खास मौके पर उन्होंने अपने शौहर जावेद साहब के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की और कहा- “इस साल 9 दिसंबर को हमारी शादी को 36 साल हो चुके. जावेद कहते हैं कि शबाना और मैं इतने अच्छे दोस्त हैं कि शादी भी हमारी दोस्ती को खत्म नहीं कर सकी.”