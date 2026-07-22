CJP प्रोटेस्ट के दौरान शबाना आज़मी को आया था अस्थमा का दौरा, आंसू गैस की वजह से बिगड़ी थी तबीयत

Shabana Azmi on Asthma Attack: शबाना आजमी हाल ही में जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के प्रदर्शन में पहुंची थी और इस दौरान एक्ट्रेस की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: July 22, 2026, 8:14 AM IST
CJP प्रोटेस्ट के दौरान शबाना आजमी को आया था अस्थमा का दौरा, आंसू गैस की वजह से बिगड़ी थी तबीयत

Shabana Azmi on Asthma Attack: नई दिल्ली में CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान शबाना आज़मी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह थोड़ी परेशान लग रही थी. इसके कुछ घंटों बाद, अनुभवी अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें टियर गैस (आंसू गैस) की वजह से अस्थमा का दौरा पड़ा था. हाल ही में एक इंटरव्यू में आज़मी ने यह बात कही और बताया कि घटना के बाद उन्हें पास की एक इमारत में ले जाया गया था. आज़मी ने बताया है कि सोमवार को दिल्ली में ‘चलो संसद’ विरोध प्रदर्शन के कई चीजों का सामना करना पड़ा था. 75 साल की एक्ट्रेस, जो परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे छात्रों के समर्थन में मार्च में शामिल हुई थीं, ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों से मिलने लौटने से पहले उन्होंने इनहेलर की मदद से राहत पाई.

CJP के नेतृत्व वाले आंदोलन का समर्थन किया

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आज़मी उन कुछ फ़िल्मी हस्तियों में से एक थीं जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था उन्होंने शिक्षाविद सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व वाले आंदोलन का समर्थन किया, जो पेपर लीक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं.

आंसू गैस की वजह से मुझे अटैक आ गया था

शबाना आज़मी ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया ‘मुझे अस्थमा है और आंसू गैस की वजह से मुझे अटैक आ गया था, लेकिन मेरे पास अपना पंप था, इसलिए अब मैं ठीक हूं. मुझे सम्मान के साथ पास की एक बिल्डिंग में ले जाया गया और सांस सामान्य होने के बाद, मैं वापस गई और उन छात्रों से बात की जिन पर लाठीचार्ज हुआ था और उनका हौसला बेमिसाल है, उन सभी को मेरा सलाम.

छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए खड़े हैं

सीजेपी और सोनम वांगचुक को समर्थन देने के बारे में और खुलकर बात करते हुए शबाना आज़मी ने कहा, ‘मैं कभी किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी और न ही कभी जुड़ूंगी. मेरा मानना ​​है कि इससे आप बंधन में बंध जाते हैं, क्योंकि पार्टी का सच ही आपका सच बन जाता है. मैं जंतर-मंतर पर उन छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने आई हूं जो 20 दिनों से अधिक समय से भूख हड़ताल पर हैं और जिनकी सेहत अब बिगड़ रही है. छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए शैक्षिक सुधारों और शिक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग कर रहे हैं, ऐसे में उनकी बात सुनें, उन्हें समझें और उन्हें उम्मीद दें.

जावेद अख़्तर ने प्रधानमंत्री के सामने यह मुद्दा निजी तौर पर उठाने की कोशिश की थी

शबाना आज़मी ने राष्ट्रीय राजधानी में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के लिए बार-बार अपना समर्थन जताया है. इससे पहले, उन्होंने ज़ोर देकर कहा था कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक संवैधानिक अधिकार है और अधिकारियों से छात्रों की चिंताओं को सुनने का आग्रह किया था. प्रदर्शन में शामिल होने के फ़ैसले के बारे में बताते हुए आज़मी ने कहा कि उन्होंने और उनके पति, गीतकार-पटकथा लेखक जावेद अख़्तर ने शुरू में प्रधानमंत्री के सामने यह मुद्दा निजी तौर पर उठाने की कोशिश की थी

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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