प्रदर्शन के बीच स्वाइन फ्लू की चपेट में आईं शबाना आज़मी, चढ़ा 102 डिग्री बुखार, फैंस बोले-जल्दी ठीक हो जाएं

Shabana Azmi diagnosed with swine flu: 74 वर्षीय दिग्गज अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आज़मी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गई हैं. तेज बुखार के चलते उन्हें 5 दिन का आइसोलेशन और पूरा बेड रेस्ट दिया गया है.

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दिग्गज अभिनेत्री शबना आज़मी स्वाइन फ्लू से बीमार हो गई हैं और उन्हें 102 डिग्री बुखार है

डॉक्टरों ने उन्हें 5 दिन का आइसोलेशन और पूरा बेड रेस्ट लेने की सलाह दी है

शबना इन दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा सुधार के प्रदर्शन में सक्रिय थीं

उनकी बीमारी की खबर सुनकर फैंस चिंतित हैं और जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं

शबाना आज़मी सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं. अदाकारा खुलकर अपनी बातों को सामने रखती है. Shabana Azmi अब स्वाइन फ्लू (Swine Flu) की चपेट में आ गई हैं. 74 वर्षीय शबना को तेज बुखार है, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट की सलाह दी है.

102 डिग्री तक बुखार –

एक्ट्रेस की टीम ने बताया कि शबाना को 102 डिग्री तक बुखार है और उन्हें 5 दिन के आइसोलेशन में रखा जाएगा. हाल ही में एक्ट्रेस को दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में देखा गया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर की थीं, लेकिन अब बीमारी के कारण उन्हें आराम करना पड़ रहा है.

शबाना की बीमारी को लेकर उनकी टीम ने एक आधिकारिक बयान जारी किया. इसमें लिखा है, ‘शबाना जी आज प्रदर्शन में जाने वाली थीं, लेकिन उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया है. बुखार 102 डिग्री तक पहुंच गया है. डॉक्टर ने उन्हें पूरा आराम करने की सलाह दी है.

प्रदर्शन के दौरान बिगड़ी तबीयत-

पिछले कई दिनों से शबाना आज़मी जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग कर रही थीं. प्रदर्शन के दौरान एक दिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, उन्हें इमरजेंसी मेडिकल सेंटर ले जाना पड़ा. शबाना आजमी के बीमार होने की खबर सुनकर उनके लाखों प्रशंसक चिंतित हैं. सोशल मीडिया पर लोग उनके जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.

कई लोग लिख रहे हैं ‘शबाना जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आपकी हिम्मत को सलाम, आराम करें.’ शबाना आज़मी भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक हैं. उन्होंने अनुराग, आर्टिकल 15, बाज़ीगर, तहज़ीब जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया है. उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं. अभिनय के अलावा वे सामाजिक मुद्दों पर भी सक्रिय रहती हैं. महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अल्पसंख्यक मुद्दों पर वे हमेशा अपनी आवाज़ उठाती रहती हैं. उनके पति जावेद अख्तर भी मशहूर लेखक और गीतकार हैं.