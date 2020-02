नई दिल्ली: 18 जनवरी को मुंबई-पुणे हाइवे पर हुए एक्सीडेंट के बाद से ही बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी अस्पताल में भर्ती थीं. अब उनकी सेहत में थोड़ा सुधार नजर आ रहा है, जिसके चलते वह अस्पताल से घर आ गई हैं. डिस्चार्ज होने के बाद शबाना आजमी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है.

Thank you all for your prayers and wishes for my https://t.co/A21IxD7Usd back home now Thank you #Tina Ambani and Kokilaben Ambani hospital for the sterling care provided by the doctors team and the nursing staff. Im indebted and grateful🙏 pic.twitter.com/6a1PWsGKnn

— Azmi Shabana (@AzmiShabana) February 1, 2020