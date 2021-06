Online Scam- दिग्‍गज ऐक्‍ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azmi)को हाल ही में ऑनलाइन ठगी (Online Fraud) का शिकार होना पड़ा. दरअसल उन्होंने ऑनलाइन के जरिए होम डिलीवरी (Liquor Home Delivery) शराब मंगवाई. इसकी पेमेंट भी पहले ही कर दी. लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उनका सामान घर नहीं पहुंचा. Also Read - Liquor Home Delivery: दिल्ली में अभी ऐप स्टोर पर नहीं खोजें शराब, इसके लिए अभी करना होगा थोड़ा इंतजार, जानिए वजह

शबाना ने कथित दुकान पर कॉल भी किया. कोई जवाब नहीं आया. किसी ने कॉल उठाया. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी. शबाना आजमी ने अपने ट्वीट में खाता संख्या और अन्य जानकारी भी लिखी है. Also Read - Liquor Home Delivery During Lockdown: इस राज्य में लॉकडाउन के दौरान भी घर बैठे मंगा सकेंगे शराब, जानें 'होम डिलिवरी' की क्या है टाइमिंग...

शबाना आज़मी ने अपनी परेशानी फैंस के साथ शेयर करते हुए लिखा- सावधान! मैं ऑनलाइन ठगी का शिकार बन गई हूं. आप भी सचेत रहें.

