'उन्हें मुस्लिम किरदार में देखना हजम नहीं होता', 'Batwara 1947' की असफलता से हैरान शबाना आज़मी ने कही ऐसी बातें

Shabana Azmi On Batwara 1947: 'बंटवारा 1947' की कास्ट मज़बूत थी और रिलीज़ से पहले ही इसने लोगों में दिलचस्पी जगा दी थी, लेकिन बॉक्स ऑफ़िस पर इसका प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा.

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Shabana Azmi On Batwara 1947 Box Office Failure: 14 अगस्त को रिलीज़ हुई फ़िल्म ‘बंटवारा 1947’ बॉक्स ऑफ़िस पर बुरी तरह फ़्लॉप रही है और अब तक इसने सिर्फ़ 53 करोड़ रुपये की कमाई की हैं. सनी देओल, प्रीति ज़िंटा और शबाना आज़मी स्टारर फ़िल्म ‘बंटवारा 1947’ से उम्मीद थी कि यह साल की बड़ी फ़िल्मों में से एक होगी. फ़िल्म की कास्ट मज़बूत थी और रिलीज़ से पहले ही इसने लोगों में दिलचस्पी जगा दी थी,लेकिन बॉक्स ऑफ़िस पर इसका प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा. वहीं इसके उलट, उसी दिन रिलीज़ हुई इमरान हाशमी की फ़िल्म ‘आवारापन 2’ ने 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. बॉक्स ऑफ़िस पर इसका प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा. ऐसे में फ़िल्म में अहम भूमिका निभाने वालीं शबाना ने कहा कि फ़िल्म को मिले खराब रिस्पॉन्स से उन्हें हैरानी हुई और उन्हें लगा कि शायद दर्शकों को सनी को एक मुस्लिम किरदार के तौर पर स्वीकार करने में दिक्कत हुई है. आइए जानते हैं एक्ट्रेस ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है.

सनी देओल को एक मुस्लिम के तौर पर क्यों नहीं देख सकते

ज़ूम से बात करते हुए शबाना आज़मी ने कहा, ‘आप सनी देओल को एक मुस्लिम के तौर पर क्यों नहीं देख सकते? ‘कुली’ जैसी फ़िल्में थीं जिनमें अमिताभ बच्चन ने आसानी से मुस्लिम किरदार निभाए थे. वे 786 का इस्तेमाल करते थे और इसे पूरी तरह से स्वीकार किया गया था. अब, हमें इससे क्या समझना चाहिए? क्या यहां ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें जान-बूझकर ऐसे बंटवारे किए जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता.’

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुआ तो मैं हैरान थी- आजमी

इसके साथ ही एक्ट्रेस ने इसके बॉक्स ऑफिस के असफलता पर भी अपनी बात रखी है और कहा कि ‘मैं ‘बंटवारा 1947′ के बॉक्स ऑफ़िस पर बुरी तरह फ़्लॉप होने से बहुत हैरान हूं, क्योंकि मेरे आस-पास के लोग मुझसे कहते हैं कि उन्हें यह फ़िल्म बहुत पसंद आई। वे कहते हैं कि उन्हें फ़िल्म का मैसेज बहुत अच्छा लगा. बहुत से लोगों को लगता है कि आज के माहौल में इंसानियत के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. दूसरी तरफ़, लोग थिएटर नहीं गए और जो गए भी, वे उलझन भरी प्रतिक्रिया के साथ बाहर निकले.’

दर्शक इसे समझ या स्वीकार नहीं पाए

शबाना आज़मी ने आगे कहा कि कुछ लोगों ने गलतफहमी में यह मान लिया था कि वह एक पाकिस्तानी किरदार निभा रहे हैं उनके मुताबिक, फिल्म में यह साफ है कि उनका किरदार क्या है, लेकिन फिर भी दर्शक इसे समझ या स्वीकार नहीं पाए. शबाना ने यह भी बताया कि लोगों ने इस बात पर सवाल उठाए कि किरदार पंजाबी क्यों बोलता है, जो शबाना को अजीब लगा उन्हें इस बात से निराशा हुई कि इन छोटी-छोटी बातों को आलोचना का कारण बनाया गया. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 14 अगस्त को रिलीज़ होने के बाद से ‘बंटवारा 1947’ ने बॉक्स ऑफ़िस पर अब तक सिर्फ़ 53.96 करोड़ रुपये की कमाई की है.