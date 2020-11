Also Read - अपना घर होने के बावजूद होटल में रूके हैं आयुष्मान, आखिर वजह क्या है?

View this post on Instagram

It’s nice to see myself on the biggest and tallest screen in the world. My friend #MohamedAlabbar has me on the biggest screen even before my next film. Thanks & love u all @burjkhalifa & @emaardubai . Being my own guest in Dubai… my kids mighty impressed and me is loving it!