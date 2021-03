Shah Rukh Khan and Ajay Devgn New Pan Masla Ad Viral On Social Media: बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन (Ajay Devgn) और किंग खान शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इतने सालों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं लेकिन ये दोनों सितारे आजतक किसी भी फिल्म में एक साथ नजर आए हैं. हालांकि अजय देवगन (Ajay Devgn) की वाइफ और मशहूर एक्ट्रेस काजोल (Kajol) की जोड़ी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ बॉलीवुड की सबसे सुपरहिट जोड़ी के तौर पर देखी जाती है. लेकिन अब सिंघम और बादशाह का मिलन हो ही गया है और ये दोनों पहली बार एक विज्ञापन के एड में साथ नजर आए हैं. Also Read - Hina Khan ने मोनोकनी पहनकर बढ़ाया पारा, जलपरी बनकर करवाया फोटोशूट- Viral Photos

एक विज्ञापन कंपनी ने इन दोनों स्टार को पहली बार ऑनस्क्रीन लाने में सफल रही है और दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अजय देवगन (Ajay Devgn) और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) एक ही ब्रांड के लिए प्रमोशन कर रहे हैं. Also Read - 'A Thursday' फिल्म में Neha Dhupia निभाएंगी पुलिस का किरदार, देखें एक्ट्रेस का धाकड़ लुक

After cop universe,spy universe,horror comedy Universe Bollywood introduces Vimal Universe 😳🔥#BoloJubanKesari pic.twitter.com/x21ffUTRa9 — B.T.💫 (@Bir_Th9) March 20, 2021

i just want to put it here.

😭😭😂😂 pic.twitter.com/bf6o1B7BuH — ree⁷ (@ireeyaaa) March 20, 2021

Aamir Khan & Salman Khan Reaction To Vimal Ad Ft SRK & Ajay. pic.twitter.com/VTDZFzuy94 — Kalpesh (@KalpeshTweets) March 20, 2021

इस वीडियो को देखने के बाद से ही अजय देवगन और शाहरुख खान के फैंस एक तरफ जहां दोनों स्टार को देखर खुश हैं वहीं जमकर इसपर मीम्स भी वायरल हो रहे हैं और फैंस ने इसमें काजोल को भी शामिल कर लिया है.