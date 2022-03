Shah Rukh Khan Announces His OTT Project SRK+: बॉलीवुड के किंग खान यानि की शाहरूख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों अपनी फिल्म पठान की शूटिंग भारत से दूर कर रहे हैं और इसे लेकर फैंस में खासी उत्सुकता है. दरअसल शाहरुख खान ने ओटीटी की दुनिया में कदम रख दिया है. इस बार वह किसी फिल्म या सीरीज को लेकर नहीं आ रहे हैं. बल्कि उन्होंने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म एसआरके प्लस (SRK Plus) लॉन्च करने का इशारा किया है, इसकी जानकारी किंग खान ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है और इसे सुनते ही फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है.Also Read - Imlie Spoiler Alert: आर्यन से सगाई करेगी इमली, लेकिन बड़ी मां करवाएगा इमली का किडनैप

किंग खान अब अपने ओटीटी ऐप से धूम मचाने के लिए तैयार हैं और इसे लेकर फैन्स के खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं. शाहरुख खान ने इस जानकारी को शेयर करते हुए लिखा है, 'कुछ कुछ होने वाला है, ओटीटी की दुनिया में.' इस बात से साफ जाहिर है कि किंग खान अब ओटीटी पर अपना जलवा बिखरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

शाहरुख ने जैसे ही ये पोस्‍ट शेयर किया, ट्व‍िटर पर उनके फैंस का एक्‍साइटमेंट साफ देखा जा सकता है.

शाहरुख खान ने मंगलवार को अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘एसआरके+’ लॉन्च करने की घोषणा अपने ट्विटर हैंडल पर कि और इसके तुरंत बाद सलमान खान ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा ‘आज की पार्टी मेरी तरफ से, मुबारक को आपको अपने नए ओटीटी एप SRK+’

Aaj ki party teri taraf se @iamsrk. Congrats on your new OTT app, SRK+ https://t.co/MdrBzqpkyD

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) March 15, 2022