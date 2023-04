'पेट काटकर' शाहरुख खान ने मुंबई में खरीदा था पहला घर, पत्नी गौरी खान के इंटीरियर डिजाइनर बनने की ये है कहानी

Shah Rukh Khan : शाहरुख खान को बॉलीवुड का ‘किंग’ यूं ही नहीं कहा जाता. अपने 30 साल के एक्टिंग करियर में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिसमें से एक इस साल रिलीज हुई उनकी फिल्म ‘पठान’ थी. ‘पठान’ ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, ये बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म भी बन गई है. रील लाइफ हो या रियल लाइफ, दोनों ही किरदार में शाहरुख खान सबसे बेस्ट हैं. हाल ही में उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए पत्नी गौरी खान की बुक में दिलचस्प बातें बताई. शाहरुख ने ये भी बताया कि उन्होंने मुंबई में अपना पहला घर कैसे लिया था. जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी. इस दौरान उन्हें पत्नी गौरी खान का सपोर्ट मिला.

‘किंग खान’ ने बताया ने बताया कि स्ट्रगल के दिनों में परिवार को संभालने के लिए गौरी खान इंटीरियर डिजाइनर बन गईं थीं. मुंबई में अपना घर ‘मन्नत’ खरीदने से पहले उन्होंने अपना पहला घर उस समय लिया, जो उनके बजट के बाहर था. उस दौरान पैसे बचाने के लिए उन्होंने अपने खर्चों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था. उसी समय गौरी खान के पेट में बड़े बेटे आर्यन खान भी थे. गौरी खान ने हाल ही में अपनी कॉफी टेबल बुक माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की. इस बुक में शाहरुख खान ने भी अपनी पत्नी के लिए दिल छू लेने वाली बातें लिखीं. सोशल मीडिया पर किताब के कुछ पन्ने सामने आए हैं, जिसमें शाहरुख खान अपने दिल की बात बताते हैं.