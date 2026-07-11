जिस घर से शुरू हुई थी शादीशुदा जिंदगी, शाहरुख खान ने दिल्ली की इस जगह पर खरीदी 37 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी

Shah Rukh Khan Delhi Home: बॉलीवुड के 'किंग खान' शाहरुख खान ने दिल्ली में करीब 37 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी खरीदी है, जहां पर उन्होने शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हुई थी.

Written by: Ritika
Published: July 11, 2026, 3:41 PM IST
जिस घर से शुरू हुई थी शादीशुदा जिंदगी, शाहरुख खान ने दिल्ली की इस जगह पर खरीदी 37 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी

Shah Rukh Khan Delhi Home: बॉलीवुड के ‘किंग खान’ शाहरुख खान एक बार फिर चर्चा में बने हैं. कोई नई फिल्म की वजह से नहीं बल्कि उन्होने दिल्ली में एक लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी है और ये कोई साधारण प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ये वो जगह है जहां पर उनकी और गौरी खान की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हुई थी. ये खबर तेजी से सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है. फैंस पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं. आपको उनके बारे में बता दें शाहरुख खान का जन्म और शादी दोनों ही चीज दिल्ली में हुई थी. उन्होंने अपनी पढ़ाई भी यहीं पूरी की और फिर साल 1991 में गौरी खान से शादी के बाद दोनों ने दिल्ली में कुछ समय साथ में ही बिताया था. दिल्ली में रहने के बाद दोनों अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चले गए, जहां पर आज सिनेमा के ‘बादशाह’ शाह रुख खान के नाम से वो जाने जाते हैं और लोगों के फेवरेट कपल भी हैं.

दिल्ली में कहां खरीदी है प्रॉपर्टी?

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शाहरुख खान ने दिल्ली के पॉश इलाके पंचशील पार्क में दूसरी और तीसरी मंजिल खरीदी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शाहरुख ने ये दो मंजिलें लगभग 37 करोड़ में खरीदीं हैं. ये घर शाहरुख के दिल के काफी ज्यादा करीब है और इस घर से उनकी काफी सारी यादें भी जुड़ी हुई है.

शादीशुदा जिंदगी की हुई थी शुरूआत

आपको बता दें दिल्ली में स्थित ये घर शाहरुख और गौरी दोनों के लिए काफी ज्यादा खास है. ये शादी के बाद उनका पहला फैमली घर था. इसी घर में पले-बढ़े थे और फिर 1991 में गौरी खान से शादी की थी और इसी घर में उन्होने अपनी शादीशुदा जिंदगी को निभाया और फिर एक्टिंग करियर के लिए मुंबई शिफ्ट भी होना पड़ा था.

उन्होने दिल्ली की बिल्डिंग के सेकंड और थर्ड फ्लोर अपने नाम किए हैं. शाह रुख ने पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है और अब इसके एकलौते मालिक बन गए हैं. बिल्डिंग का फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर तो पहले से ही उनके नाम पर ही था. अपने पुराने घर को वापस पाकर पुरानी यादों को ताजा उन्होने कर दिया है. गौरी और शाहरुख दोनों ने ही दिल्ली की इस जगह पर अपना बेहद ही खास पल बिताया है. शाहरुख खान की सफलता की कहानी इसी दिल्ली की गलियों से शुरू हुई थी और फिर वहां से होकर मुंबई के फिल्मी सफर तक पहुंची और आज उनका और गौरी का जाना माना नाम है. फैंस इस खबर को सुनकर बेहद ही खुश हैं.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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