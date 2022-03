Shah Rukh Khan Pathaan Look Viral: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) फिल्म ‘पठान’ (Pathaan) की शूटिंग के लिए कुछ समय पहले स्पेन के लिए रवाना हुए थे और अब वहां से जुड़ी कुछ कमाल की तस्वीरें औऱ वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं. ऐसे में अब शाहरुख खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है (Shah Rukh Khan Video) जिसमें वो ‘पठान’ लुक में दिखाई दे रहे हैं. कुछ दिनों पहले ही एक टीजर रिलीज कर ‘पठान’ का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है. अब ‘पठान’ के सेट से शाहरुख खान की एक तस्वीर लीक हुई है.Also Read - Amrita Rao ने 8 साल बाद दिखाई अपनी शादी की तस्वीरें, सीक्रेट 'विवाह' पर कहा 'अनमोल ने किया था फैसला'

वायरल हो रही तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि यह स्पेन में शूटिंग के दौरान की है. तस्वीर में शाहरुख शर्टलेस हैं और उन्होंने ग्रीन कलर की पैंट पहनी हुई है, उनके बाल लंबे हैं और एब्स फ्लॉन्ट कर रहे हैं। वह एक घर के बाहर खड़े हैं. शाहरुख के फैन पेज से यह फोटो शेयर कर बताया गया है कि ‘पठान’ के सेट से है. Also Read - 62 साल की नीना गुप्ता की ट्रोलर्स को लताड़, बोलीं- कपड़े मत देखो, मैंने संस्कृत में M.Phil की है

Behind the scenes video of Dubai Presents Shah Rukh Khan in Dubai ❤️ #ShahRukhKhan pic.twitter.com/Uq2AJX4MkR

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) March 15, 2022