शाहरुख खान के मन्नत में लगी ‘डायमंड’ वाली नेमप्लेट, बंगले की तस्वीरें वायरल

Shah Rukh Khan Mannat New Name Plate: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान अक्सर अपने काम तो कभी अपने लुक की वजह से चर्चा में बने ही रहते हैं. वैसे इन दिनों किंग खान अपने बंगले मन्नत को लेकर फिर से चर्चा में आ गए हैं. वैसे तो सभी जानते हैं कि किंग खान का घर ना केवल फैंस के बीच बल्कि मुबंई के सबसे मशहूर जगहों में से एक हैं. फैंस अक्सर किंग खान के घर के बाहर नजर आते हैं. ऐसे में किंग खान यानी की शाहरुख खान के आलिशान घर जिसे सभी मन्नत के नाम से जानते है में एक बड़ा बदलाव किया गया है जो हर किसी को हैरान कर रहा है. दरअसल शाहरुख खान ने एक बार फिर से अपने बंगले के लिए जो नेम प्लेट बनवाया है उसने हर किसी को होश उड़ा दिए हैं.

किंग खान के मन्नत में लगी खूबसूरत नेमप्लेट एक बार फिर से चर्चा में आय गया है. इस बार किंग खान ने अपने बंगले वाले नेम प्लेट को हीरे से सजाया है. जी हां किंग खान ने अपने घर के बाहर हीरों से जड़ी नेमप्लेट लगा दी है, जो की बेहद खूबसूरत लग रही है और फैंस लगातार किंग खान के घर का वीडियो शेयर कर रहे हैं. शाहरुख के फैंस को घर के बाहर इकट्ठा होते देखा गया और उन्हे नेमप्लेट के साथ तस्वीरें क्लिक करते हुए देखा गया.