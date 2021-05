Shah Rukh Khan Daughter Suhana Khan Bikini Look Viral On Social Media: बॉलीवुड के किंग खाना यानि की शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) ने हाल ही में अपना 21वां जन्मदिन मनाया है. इस मौके पर उनके परिवार समेत दोस्तों और फैंस ने उन्हें खूब बधाईयां दी थी और उन्होंने मस्ती करते हुए सुहाना (Suhana Khan) ने तस्वीरें शेयर की थी. ऐसे में अब सुहाना खान (Suhana Khan) की हाल में एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वह अपनी गर्लगैंग के साथ स्विमिंग पूल में नजर आ रही हैं. तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. Also Read - Shah Rukh Khan की बेटी Suhana Khan को आया शादी का रिश्ता, बोला- इतनी लाख है सैलरी सुहाना का हाथ दे दो

सुहाना खान (Suhana Khan) की इस तस्वीर को उनकी दो दोस्त अलाना मार्कल और प्रियंका गेडिया ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है. तस्वीरों में सुहाना (Suhana Khan) अपने गर्ल गैंग के साथ पूल में दिख रही हैं. Also Read - Suhana को अगर ब्वॉयफ्रेंड ने Kiss करने की कोशिश की तो होंठ काट देंगे Shah Rukh Khan, इसलिए अभी तक...

सुहाना (Suhana Khan) के सभी दोस्तों ने बिकनी पहनी हुई है साथ ही सुहाना (Suhana Khan) भी बोल्ड अंदाज में दिख रही हैं. सुहाना (Suhana Khan) की गर्ल गैंग के साथ ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, उनके फैंस समेत यूजर्स को ये तस्वीर बेहद पसंद आ रही है.