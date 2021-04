Suhana Khan Missing These People Share Pictures On Social Media: शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी खास तस्वीरें शेयर करती रहती हैं और बॉलीवुड किंग यानी शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की लाडली सुहाना खान (Suhana Khan) फिल्म इंडस्ट्री की हिट एंड फिट स्टारकिड्स में से एक हैं. ऐसे में हाल ही सुहाना (Suhana Khan) ने जो तस्वीरें शेयर की है उसे देखकर हर कोई अपने दिनों को याद करेगा. Also Read - शाहरुख की लाडली Suhana Khan ने बेडरूम से फोटो की शेयर, साफ दिखी पतली कमर

सुहाना सोशल मीडिया पर जबरस्त एक्टिव रहती हैं, उनकी तस्वीर सोशल प्लेटफॉर्म पर आते ही वायरल हो जाती हैं. इसी बीच सुहाना (Suhana Khan) ने एक तस्वीर शेयर कर बताया है कि वो इस करीबी को मिस कर रही हैं. दरअसल, सुहाना (Suhana Khan) ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक थ्रोबैक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में वह अपने कजिन अर्जुन छिब्बा और उनकी गर्लफ्रेंड मानवी गौर के साथ नजर आ रहीं हैं.



इस तस्वीर को शेयर करते हुए सुहाना ने अपनी खास दोस्त मानवी को जन्मदिन की बधाई दी है, उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, ‘बर्थडे गर्ल, तुम्हें याद कर रही’. सुहाना (Suhana Khan) ने ब्लैक कलर का टॉप पहना हुआ है. वहीं उनकी दोस्त मानवी ने ब्लू डैनिम जैकेट में नजर आ रही हैं. साथ ही उनके भाई अर्जुन भी ब्लैक कलर की टी-शर्ट में दिख रहे हैं.