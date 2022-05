Suhana Khan’s 22nd Birthday: बॉलीवुड के ‘किंग खान’ शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की लाडली बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) आज (22 मई) अपना 22वां जन्मदिन मना रही हैं. सोशल मीडिया पर सुहाना को सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से ही नहीं बल्कि लाखों फैंस से भी जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं. शाहरुख खान और गौरी खान (Shah Rukh Khan and Gauri Khan) की इकलौती बेटी सुहाना खान (Suhana Khan Birthday) ने भी ग्लैमर की दुनिया में अब कदम रख दिया है. उनकी फिल्म ‘द आर्चीज’ (The Archies) जल्द ही रिलीज होने वाली है. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वालीं सुहाना खान बॉलीवुड (Suhana Khan Bollywood Debut) में एंट्री से पहले ही किसी एक्ट्रेस जितना ही पॉपुलर हैं, उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है.Also Read - DID के मंच पर Mouni Roy ने किया अपने सबसे बड़े डर का खुलासा, इसे देखते ही फूलने लगते हैं हाथ-पैर

शुभकामना संदेश की आई बाढ़

फिल्म निर्माता करण जौहर और फराह खान सहित बॉलीवुड की कई हस्तियों से सुहाना खान को जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही हैं, उनकी मां गौरी खान और सबसे अच्छी दोस्त अभिनेत्री अनन्या पांडे ने भी बर्थडे गर्ल को बधाई देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का सहारा लिया. अनन्या ने अपने इंस्टा स्टोरी में सुहाना संग एक तस्वीर शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. वहीं मां, गौरी खान ने इंस्टाग्राम पर सुहाना की फोटो के साथ एक प्यारा से नोट शेयर किया.

मां गौरी खान ने भी किया विश

सुहाना खान की अनसीन फोटो पोस्ट कर गौरी खान ने कैप्शन में लिखा, ‘बर्थडे गर्ल.’ इसके साथ उन्होंने हार्ट इमोजी भी लगाई. तस्वीर में सुहाना गुलाबी पैंट और गुलाबी ऊंची एड़ी के जूते में देखी जा सकती हैं. सुहाना ने अपनी मां की पोस्ट का जवाब कई हार्ट इमोजी और शरमाते चेहरे वाले इमोजी के साथ दिया. मनीष मल्होत्रा, नेहा धूपिया, फराह खान, करण जौहर, श्वेता बच्चन, संजय कपूर सहित अन्य ने कमेंट बॉक्स में जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.

अनन्या पांडे ने भी शेयर की फोटो

अनन्या पांडे ने कैप्शन में लिखा, ‘मेरी सबसे अच्छी दोस्त को सबसे अच्छे दिल से जन्मदिन की बधाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं सू पिक्सी.’ बचपन से ही सुहाना की दोस्त रही अनन्या ने भी इस मौके पर एक थ्रोबैक तस्वीर शेयर की. तस्वीर में एक युवा अनन्या कैमरे में देख रही है जबकि सुहाना उसे देख रही है. अनन्या ने इसे दिल वाले इमोजी के साथ कैप्शन दिया. बता दें कि ‘द आर्चीज’ में सुहाना संग श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा डेब्यू कर रहे हैं.