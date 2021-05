Shah Rukh Khan fans ask for his daughter Suhana Khan Marriage-शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान फिल्मों में डेब्यू किए बिना ही सुर्खियों में रहती हैं. सुहाना की कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पर आती नहीं कि वायरल हो जाती है. हाल ही में सुहाना ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इसी दौरान एक शख्स ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज़ल दे डाला. दरअसल, गौरी ने अपनी बेटी को विश करते हुए एक फोटो शेयर की जिसपर एक शख्स ने लिखा- ‘गौरी मैम (Gauri Khan) मेरी शादी सुहाना के साथ करवा दो. मेरी महीने की कमाई 1 लाख रुपये से भी ज्यादा है.’ लोग इस ट्वीट को जमकर लाइक कर रहे हैं. Also Read - Priyanka Chopra को Kiss करने के लिए इतने बेताब थे Nick Jonas,गाउन पर रख दिया पैर, फिर....

बता दें, कई बार बिकिनी में सुहाना की तस्वीरों को ट्रोल किया गया है. शाहरुख अपनी बेटी के लिए काफी पजेसिव रहते हैं. जिससे शाहरुख ने नाराज होकर ट्रोलर्स को फटकार लगाते हुए कहा था कि लोगों को किसी की निजी जिंदगी में दखल देने से बचना चाहिए. उस वक्त सुहाना की उम्र भी ज्यादा नहीं थी.

शाहरुख ने कहा था कि वे अपनी बेटी के बारे में किसी भी तरह के अश्लील शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे. वही करण जौहर के चैट में एक जब उनसे पूछा गया कि आपकी बेटी सुहाना का 16 साल की उम्र में बॉयफ्रेंड हो और वह उसे किस करने की कोशिश करें तो इस पर आप क्या करेंगे?

इस पर शाहरुख ने मजेदार जवाब देते हुए कहा अगर मेरी बेटी को कोई किस करने की कोशिश करेगा तो वे उसके होंठ काट देंगे. इसी वजह से मेरी बेटी का कोई ब्वॉयफ्रेंड नहीं है मुझे पता है.