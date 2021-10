Aryan Khan Drugs Case: ड्रग्स केस (Drugs Case) में फंसे शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन खान को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. आर्यन के अलावा मुनमुन धमेचा (Munmun Dhamecha) और अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है. ड्रग्स केस में तीनों आरोपियों को जमानत भले ही मिल गई लेकिन वह जेल से कल शाम या परसों तक ही रिहा हो सकेंगे. बेटे आर्यन को जमानत मिलने के बाद बॉलीवुड के ‘किंग खान’ अपने वकीलों की टीम के साथ मुस्कुराते नजर आए.Also Read - Aryan Khan Bail Latest News: आर्यन खान को मिली क्रूज ड्रग्स मामले में ज़मानत, पूरे 25 दिन बाद | वीडियो देखें

शाहरुख खान गुरुवार को अपनी पूरी कानूनी टीम का अभिवादन करने के लिए सामने आए, जिसने उनके बेटे आर्यन खान की जमानत सुनिश्चित की, जो पिछले 27 दिनों से अपने घर से दूर है और ड्रग्स मामले में जेल में बंद है. Also Read - Aryan Khan Bail News: आर्यन को बेल मिलते ही Sonu Sood ने किया ऐसा ट्वीट, देखते ही भड़क गए लोग

Aryan Khan has ultimately been released on bail by Bombay HC. No possession, no evidence, no consumption, no conspiracy, right from first moment when he was detained on Oct 2! Satya Meva Jayate: Legal team of lawyer Satish Maneshinde who represented Khan in drugs-on-cruise case pic.twitter.com/nQ1YeaSVq0

— ANI (@ANI) October 28, 2021