शाहरुख ने 60 साल की कैंसर पीड़ित फैन की अंतिम इच्छा की पूरी, बेटी की शादी में आने का वादा भी किया

Shah Rukh Khan Meet Cancer Patient Fan: हाल ही में 60 वर्षीय कैंसर पीड़ित महिला का सपना आखिरकार पूरा कर दिया है. दरअसल हाल ही में पश्चिम बंगाल की रहने वाली 60 साल की शिवानी चक्रवर्ती नाम की एक महिला ने शाहरुख खान से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी. शिवानी कैंसर पेशेंट हैं और वो आखिरी स्टेज में है. वो शाहरुख की बहुत बड़ी फैन हैं. कैंसर के आखिरी स्टेज में होने के कारण जब उन्हें इस बात का पता चला कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है तो उन्होंने इच्छा जताई कि वो एक बार शाहरुख से मिलना चाहती हैं. ऐसे में फिर क्या था किंग खान ने अपने इस फैन की ख्वाहिश को पूरा किया है. हालांकि वो मिल तो नहीं सके, लेकिन उन्होंने उनसे वीडियो कॉल पर बात की है.

शाहरुख ने भी अपने इस डाय हार्ड फैन की तमन्ना पूरी कर दी. हालांकि शाहरुख ने शिवानी की ये तमन्ना वर्चुअली पूरी की, लेकिन उन्होंने कहा है कि वे उनसे जल्दी मिलेंगे. बता दें, शिवानी को टर्मिनल कैंसर है. एक टीवी इंटरव्यू के दौरान शिवानी ने कहा था कि उन्हें अभी भी शाहरुख से मिलने की उम्मीद है. शाहरुख खान के पेज से एक फोटो वायरल हो रही है. इस वायरल फोटो पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि शाहरुख ने अपनी इस खास फैन की सारी बातें सुनी और उनसे काफी देर तक बातें की

बताया जा रहा है कि शाहरुख को जैसे ही अपने इस फैन के बारे में मालूम पड़ा तो उन्होंने वीडियो कॉल किया और उनसे 40 मिनट तक बात की. गौरतलब है कि शिवानी ने इच्छा जाहिर की थी कि वो शाहरुख को अपने हाथों से बना बंगाली खाना भी खिलाना चाहती हैं, उनसे बात करते हुए शाहरुख ने वादा किया कि वो उनके हाथ की बनी मछली और उनके उनके घर में बना सादा खाना खाएंगे.