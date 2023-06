शाहरुख खान की इजाजत के बिना महिला ने किया जबरन किस, यूजर्स बोले 'जेल में डालो'

Shah Rukh Khan Female Fan Kissed: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की फैन पूरी दुनिया है और हम सबने ये कई बार देखा है और उनको लेकर फैंस में किस तरह की दीवानगी है ये तो आप जानते ही होंगे. शाह रुख खान करोड़ों दिलों की धड़कन है. देश के साथ-साथ विदेश में भी किंग खान की एक अच्छी खासी प्रशंसकों की लिस्ट हैं. पठान एक्टर जहां भी जाते हैं, फैंस उन पर भरपूर प्यार बरसाते हुए दिखाई देते हैं. ऐसे में हाल ही में किंग खान को एक महिला फैन ने जबरदस्ती किस कर लिया है, जिसकी वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन शाहरुख को किस करती नजर आ रही हैं.

इस वायरल वीडियो में शाहरुख ब्लैक सूट में नजर आ रहे हैं, उनके साथ उनकी मैनेजर पूजा ददलानी और उनके कुछ बॉडीगार्ड्स भी हैं. एक आदमी शाहरुख के हाथ पर किस कर के उनके गले लगता है. उसके पीछे एक महिला आती है, जो सीधे शाहरुख के गाल पर किस कर देती है. किस करने के बाद महिला काफी खुश भी नजर आती है. उस महिला ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था. महिला किस करने से पहले शाहरुख से पूछती भी है कि क्या मैं आपको किस कर सकती हूं, लेकिन शाहरुख के कुछ बोलने से पहले ही वह उन्हें किस कर लेती है.