ShahRukh Khan Give Special Gift To The Family Man 2 Actress Priyamani: ‘द फैमिली मैन 2’ (The Family Man 2) वेब सीरीज में मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpai) की पत्नी का रोल निभाने वालीं प्रियामणि (Priyamani) इन दिनों अपने एक्टिंग को लेकर खासी चर्चा का विषय बनी हुई हैं. इसके साथ ही आपको बता दें कि एक्ट्रेस शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ 2013 में आई फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस (Chennai Express) में काम किया है और इस दौरान शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने प्रियामणि (Priyamani) को बेहद खास तोहफा दिया है. Also Read - शबाना रजा है मनोज बाजपेयी की पत्नी का असली नाम, मजबूरी में बन गई थीं नेहा, बताई वजह

फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस (Chennai Express) में प्रियामणि (Priyamani) ने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ फिल्म के गाने ‘1234 गेट ऑन द डांस फ्लोर’ में डांस किया था और इस दौरान उनके काम से इंप्रेस होकर किंग खान ने उनकी तारीफ की और उन्हें 300 रुपये दिए. Also Read - The Family Man 2 में देखने को मिलेंगे कई सारे बड़े बदलाव, एक्शन में लौटेगा 'टास्क' छोड़ने वाला श्रीकांत



प्रियामणि (Priyamani) ने इंटरव्यू में बताया कि, ‘जब हम शूटिंग कर रहे थे, तब शाहरुख हर किसी की तरह एकदम नॉर्मल थे. उन्‍होंने सभी को कम्‍फर्टेबल कर रखा था. मुझे लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी, उनकी प्रतिभा ऐसी है कि आप उनसे और ज्‍यादा प्‍यार करने लगेंगे. शाहरुख ने मुझे पहले दिन से बहुत सहज महसूस कराया. हमने उनके आइपैड पर कौन बनेगा करोड़पति खेला और उन्‍होंने मुझे 300 रुपये दिए थे जो आज भी मेरे पर्स में हैं. प्रियामणि ने कहा कि वह प्‍यारे इंसान हैं’.