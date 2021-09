नई दिल्ली: यह देखना काफी दिलचस्प है कि पिछले एक साल में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) से लेकर अक्षय कुमार, सलमान खान और अजय देवगन और यहां तक कि वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिषेक बच्चन तक बॉलीवुड के ज्यादातर सुपरस्टार्स ने कैसे काम किया. फिल्मों को सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है. ओटीटी सूची से गायब होने वाले उल्लेखनीय व्यक्ति शाहरुख खान (Shahrukh Khan) हैं. फिल्म निर्माता और ‘बिग बॉस ओटीटी’ के होस्ट करण जौहर (Karan Johar) की शाहरुख से निकटता जगजाहिर है. उनके अनुसार, सुपरस्टार वास्तव में ओटीटी पर नहीं होने के कारण फोमो (फियर ऑफ मिसिंग आउट) की स्थिति में है.Also Read - Bigg Boss OTT: करण जौहर ने Sidharth Shukla को दी श्रद्धांजलि, बोले- अब तक यकीन नहीं हो रहा

सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में, शाहरुख को उनके मुंबई विला की बालकनी पर दिखाया गया है, जो हजारों की संख्या में अपने प्रशंसकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं. अभिनेता को इस बात पर गर्व होता है कि दूसरों के विपरीत उनके बहुत सारे प्रशंसक हैं, लेकिन उनके सेक्रेटरी ने कहा कि यह सच हो सकता है लेकिन “आप भविष्य के बारे में कभी नहीं जानते क्योंकि सभी अभिनेताओं की अब उनकी फिल्में ओटीटी पर रिलीज होती हैं.” Also Read - शाहरुख खान ने बेटे आर्यन के लिए कहा- वो जवानी में सारे गंदे काम करें जो मैंने नहीं किए...सेक्स...ड्रग्स

Never thought I’d see the day when even the Baadshah of Bollywood feels FOMO. Now I’ve seen everything!! @iamsrk pic.twitter.com/2k8qIczNME

— Karan Johar (@karanjohar) September 11, 2021