Shah Rukh Khan Is Not Launching Any App With SRK+: बॉलीवुड के किंग खान यानि की शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) जहां एक तरफ अपनी आने वाली फिल्म पठान को लेकर चर्चा में है. वहीं दूसरी तरफ कल एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके तहलका मचा दिया. दरअसल कल यानि की मंगलवार को जब किंग खान ने ट्विटर पर SRK+ नाम का एक पोस्टर शेयर किया तो फैंस के बीच हलचल अचानक बहुत बढ़ गई और लोगों का लगा अब शाहरुख खान अपना खुद का ओटीटी ही लॉन्च कर रहे हैं (SRK+ OTT App) और इस खबर को हवा दी सलमान खान के पोस्ट ने. ऐसे में अब इस बात पर एक और खबर सामने आ रही है जो शायद फैंस को हैरान कर जाएगा, क्योंकि वो है ही कुछ ऐसी.Also Read - Pallavi Joshi को पहली नज़र में बहुत एरोगेंट लगे थे विवेक अग्निहोत्री, इतने साल वेट करने के बाद की शादी

दरअसल कल शाहरुख ने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया था कि ‘एसआरके+’ (SRK+) को लॉन्च करने वाले है. इसके बारे में घोषणा करते हुए एक्टर ने लिखा, ‘कुछ कुछ होने वाला है, ओटीटी की दुनिया में. एक पोस्ट में, शाहरुख की थम्सअप दिखाते हुए तस्वीर देखी जा सकती है. पोस्टर पर उनकी तस्वीर के साथ लिखा है, ‘एसआरके +’ इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि एक्टर अपना खुद का ओटीटी एप लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसमें इतनी सच्चाई नहीं है. Also Read - The Kashmir Files BO Collection Day 5: द कश्मीर फाइल्स की रिकॉर्डतोड़ कमाई जारी, 100 करोड़ की तरफ बढ़ी फिल्म

View this post on Instagram A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

Also Read - Rajpal Yadav Birthday: दूरदर्शन से की थी राजपाल यादव ने अपने करियर की शुरुआत, इस वजह से जाना पड़ा था जेल

किंग खान के इस पोस्ट के बाद उनके दोस्त सलमान खान ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ‘आज की पार्टी मेरी तरफ से, मुबारक हो आपके नए ओटीटी एप के लिए’. हालांकि इसकी कहानी कुछ और ही है. दरअसल मीडिया में आई खबरों के मुताबकि किंग खान कोई OTT प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए एक एड चेन कर रहे हैं जिसे शाहरुख ने रिलीज किया है. ऐसे में कुछ लोगों ने नतीजे पर आकर लोगों तक गलत खबर पहुंचाई है और ये सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए किया गया एक विज्ञापन है जिसके बारे में आने वाले दिनों में पता चल जागा.