मुंबई: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने इंसानियत की एक नई मिसाल कायम की है. हाल ही में अमिताभ बच्चन के घर आयोजित दिवाली पार्टी के दौरान एक बड़ा हादसा होने से टल गया. पार्टी के दौरान एश्वर्या राय की मैनेजर अर्चना सदानंद के लहंगे में अचानक आग लग गई. मौके पर मौजूद शाहरुख ने अपनी जान पर खेलकर अर्चना को आग से दूर किया और उनकी जान बचाई.

कोरियोग्राफर-डायरेक्टर फराह खान (Farah Khan) ने इस खबर की पुष्टि करते हुए शाहरुख खान का धन्यवाद अदा किया है. फराह ने लिखा, “शाहरुख खान, मोहब्बत मैन से सुरक्षा तक. मैं अर्चना के जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती हूं.” मिडे डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अर्चना सदानंद को मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वह अभी आईसीयू (ICU) में हैं. डॉक्टरों का कहना है कि उनका दायां पांव और हाथ आग की चपेट में आ गए हैं. इस हादसे में शाहरुख खान भी जल गए.

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻@iamsrk mohabbatman to the rescue ! Praying for Archana ‘s speedy recovery 🙏🏻 pic.twitter.com/jbbRhU40lL

— Farah Khan (@TheFarahKhan) October 30, 2019