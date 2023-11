'Dunki हाउसफुल चलेगी, सीट नहीं मिलने वाली, अपना सोफा ले आना', शाहरुख को पक्का विश्वास

Shah Rukh Khan on Dunkey: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘डंकी’ को लेकर चर्चा में हैं. इस बीच एक्टर ने फैन्स को सरप्राइज दिया और ट्विटर पर ‘आस्क एसआरके’ (Ask SRK) सेशन किया. जिसमें एक बार फिर उन्होंने फैंस के सवालों के मजेदार जवाब दिए. इसके साथ ही शाहरुख ने अपनी फिल्म ‘डंकी’ को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है. जानिए उन्होंने क्या कहा….

डंकी के लिए शाहरुख खान ने कही ये बात

दरअसल, जैसे ही शाहरुख खान ने आस्क एसआरके सेशन शुरू किया, एक फैन ने उनसे पूछा, सर, क्या मुझे ‘डंकी’ के लिए फ्रंट सीट बुक करनी चाहिए या कॉर्नर वाली? …इसका जवाब देते हुए एक्टर ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया. फैन को जवाब देते हुए एक्टर ने लिखा, ‘भाई मुझे विश्वास है कि फिल्म हाउसफुल जाएगी… घर से सोफा लेकर आओगे तो भी सीट नहीं मिलेगी…’ शाहरुख के फैन्स को अब उनका ये जवाब काफी पसंद आ रहा है.

‘डंकी’ और ‘आर्चीज़’ किस बात को लेकर उत्साहित हैं शाहरुख खान?

इसके अलावा एक फैन ने शाहरुख खान से पूछा, ‘क्या थिएटर जाने का कोई डंकी वे (बिना टिकट वाला रास्ता) है? हाहा #AskSRK @iamsrk..’ इस पर जवाब देते हुए एक्टर ने कहा- अगर मेरे पास होता, तो मैं किसी प्रोजेक्शनिस्ट को फिल्में देखने के लिए मना लेता.. आप भी इसे आज़माएं.. शायद यह काम कर जाए.. लेकिन किसी को यह मत बताना कि मैंने आपको यह बताया था.. यह हमारा सीक्रेट है..#डंकी’

I deal with nerves by being Nervous….and Quiet on my own. I write a bit and spend time with kids. #Dunki https://t.co/SmSr0sKXH8

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 22, 2023