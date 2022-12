बेशरम गाने के विवाद के बीच शाहरुख खान ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा 'मैं सबसे ज्यादा खुश हूं'

Shah Rukh Khan On Pathaan Boycott: गुरुवार को 28वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बॉलीवुड के कई सारे सितारों ने शिरकत की थी और इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन अभिनेता शाहरुख खान, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली, फिल्मकार महेश भट्ट और दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और रानी मुखर्जी सहित कई सितारे शामिल हुए थे. ऐसे में कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर सभा में शाहरुख खान ने एक शानदार स्पीच दी और उन्होंने अपने फिल्म पर हो रहे हमले का भी जवाब दिया है जिसे सुनकर ट्रोलर हैरान हो जाएंगे. 28वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपनी दमदार स्पीच से अपमकिंग फिल्म ‘पठान’ का बायकॉट करने वाले विरोधियों की बोलती बंद कर दी है.

शाह रुख खान ने अपनी फिल्म और साथ ही इसका आया गाना बेशरम रंग पर अपने विचार रखते हुए कहा ‘दुनिया नॉर्मल हो गई है. हम सब खुश हैं. मैं सबसे ज्यादा खुश हूं और ये बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले मैं आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं…सबके सब जिंदा हैं’. इसके बाद किंग खान ने सोशल मीडिया पर अपनी राय रखते हुए कहा ‘सोशल मीडिया का प्रसार अब सिनेमा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा. सिनेमा ने सरल भाषा में आम लोगों क कहानियां कहकर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है. सिनेमा मानव जाति के कल्याण, एकता और भाईचारे की बात करता है.’