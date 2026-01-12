  • Hindi
'तुम्हें कुछ नहीं आता...' जब Kuch Kuch Hota Hai के सेट पर करण जौहर पर शाहरुख खान को आया था गुस्सा- जानें किस्सा

When Shah Rukh Khan Angry On Karan Johar: फिल्म निर्माता निखिल आडवाणी ने कुछ कुछ होता है और कल हो ना हो के सेट पर काम करने और शाहरुख खान के साथ काम करने के अपने अनुभव को याद किया है.

When Shah Rukh Khan Angry On Karan Johar: अभिनेता शाहरुख खान ने पिछले 30 वर्षों से बॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों पर अपना दबदबा कायम रखा है. भले ही अब वे एक्शन हीरो की भूमिका में ढल रहे हैं, लेकिन कल हो ना हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्में उनके प्रशंसकों के दिलों में हमेशा बसी रहेंगी. फिल्म निर्माता निखिल आडवाणी, जिन्होंने कल हो ना हो का निर्देशन किया और कुछ कुछ होता है में सहायक के रूप में काम किया, ने हाल ही में एक नए इंटरव्यू में इन फिल्मों के निर्माण के बारे में बात की है, उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जब कुछ कुछ होता है के पहले दिन के बाद शाहरुख खान उन पर और करण जौहर पर बहुत गुस्सा हुए थे.

शाहरुख खान ने करण को गलती का एहसास कराया

रेडियो नशा के यूट्यूब चैनल पर निखिल से करण की पहली निर्देशित फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ में काम करने के अनुभव के बारे में पूछा गया और उन्होंने बताया कि करण ने फिल्म सेट पर ज़रूरी लगभग हर उपकरण को उत्साह से मंगवा लिया था, जबकि उनमें से ज़्यादातर की ज़रूरत नहीं थी. निखिल ने खुलासा किया कि शाहरुख खान ने खुद उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया था.

पागल हो गए हो क्या?

निखिल ने कहा कि ‘तो ये शूटिंग का पहला दिन था, और गोल्डी हॉन और परमेश्वर गोदरेज करण जौहर से मिलने आने वाले थे. हमने सारा सामान मंगवा लिया था, चाहे वो डॉली हो, जिब हो या कुछ और वो सीन जो हमने शूट किया, वो फिल्म में नहीं है, लेकिन हमने एक डेंटिस्ट के ऑफिस के बाहर रोते हुए बच्चों का ट्रैकिंग शॉट लिया और फिर हम शाहरुख को भी रोते हुए देखते हैं. छोटी अंजलि उनसे कह रही है, ‘पागल हो गए हो क्या? तमीज़ से पेश आओ.

बॉस, आप लोगों को कुछ नहीं आता

हमने दिन की शूटिंग खत्म की, और शाहरुख ने मुझे और करण को अपनी वैन में बुलाया और कहा, ‘बॉस, आप लोगों को कुछ नहीं आता. आपको कुछ नहीं आता. ये सारा सामान क्यों लाए? इस शॉट के लिए इसकी ज़रूरत नहीं थी. कुछ सोचिए!’ मुझे याद है कि मैं करण के पास गया और उनसे कहा, ‘हमें बस गाना शूट कर लेना चाहिए, मैं फराह खान से सीख लूंगा. तो आज भी, कई शॉट लेते समय मैं ऐसे ही शूट करता हूं जैसे कोई गाना शूट कर रहा हूं, और ये मैंने फराह से सीखा है.

कल हो ना हो पर क्या बोले निखिल

अपनी निर्देशित फिल्म ‘कल हो ना हो’ के बारे में बात करते हुए निखिल ने फिल्म के अंत में फिल्माए गए किंग खान के डेथ सीन पर बात करते हुए कहा कि उनसे पूछा गया कि क्या उस भावुक दृश्य की शूटिंग के दौरान उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, तो उन्होंने कहा, “मैं रोने लगा क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस दृश्य को कैसे फिल्माना है. अनिल मेहता ने मुझसे कहा कि इसे सरल रखें और शाहरुख के नजरिए से फिल्माएं.

