In Shah Rukh Khan Limousine Only Narendra Modi Was Allowed To Travel: बॉलीवुड के बादशाह औऱ किंग खान से मशहूर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) आजकल बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं. जहां एक तरफ उनके बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) 2 अक्टूबर से जेल में बंद हैं, वहीं दूसी तरफ उनकी फिल्में औऱ विज्ञापनों की शूटिंग अधर में लटकी हुई है. लेकिन शाहरुख (Shah Rukh Khan) भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मशहूर सितारों में से एक हैं और साथ ही सबे अमीर एक्टरों की लिस्ट में आते हैं. रिर्पोट की मानें तो एक्टर 600 मिलियन से अधिर संपत्ति के मालिक भी हैं और जाहिर सी बात है कि उनके पास लग्जरी घर औऱ कार भी होंगे. ऐसे में आइए जानते शाहरुख (Shah Rukh Khan) की उन्ही में से एक लग्जीर कार के बारे में जिसका कनेक्शन किसी औऱ से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी (Narendra Modi) से है.Also Read - योद्धा बनकर फिर सबका दिल जीतेंगे Pawan Kalyan, 'हरि हर वीरा मल्लू' की फिर शुरू होगी शूटिंग

अगर आपको याद हो तो साल 2018 में पीएम मोदी (Narendra Modi) ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ समिट में हिस्सा लेने गए हुए थे और इस दौरान उन्होंने जिस गल्जरी कार का इस्तेमाल किया था वो शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की लग्जरी सेडान लिमोजिन (luxury sedan limousine) ही थी. इस कार की खास बात ये है कि अपने शानदार डिजाइन के लिए लिमोजन कार दुनिया भर में मशहूर है, इस कार को लग्जरी के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है. Also Read - Chunky Pandey की बेटी Ananya Pandey अपनी तस्वीरों से मचाती हैं तहलका, अब पड़ा ये स्यॉपा

ये कार करीब 100 मीटर लंबी है, आपको बता दें कि पीएम मोदी (Narendra Modi) जिस लिमोजिन कार में बैछे थे वैसी ही लिमोजिन कार शाहरुख (Shah Rukh Khan) के पास 2014 से है, इस किंग खान ने 2014 में खरीद था. लिमोजिन (limousine) की खासियत हैरान कर देने वाली है, इसकी खास बात यह है कि इसे दोनों छोर से चलाया जा सकता है. इस कार में हेलीपैड, स्विमिंग पूल, मिनी किचन, बाथरूम, सोने के लिए बेड भी होते हैं. इस कार में 26 पहिए लगे होते हैं. Also Read - Parineeti Chopra Birthday: कभी रानी मुखर्जी की असिस्टेंट थीं परिणीति चोपड़ा, बनना चाहती थीं इनवेस्टमेंट बैंकर