OTT पर छाई शाहरुख खान की 'पठान', डिलीटेड सीन्स देख फैंस बोले 'ये तो आग लगा देते'

Pathaan Deleted Scenes: बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब शाहरुख खान की फिल्म पठान 22 मार्च को OTT पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म देखने के बाद फैंस ने बताया कि OTT पर रिलीज हुई पठान में ऐसे कई सीन्स हैं, जिन्हें थिएटर में नहीं दिखाया गया. ऐसे में फैंस ने सोशल मीडिया पर पठान के डिलीटेड सीन्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए और कहा कि इन्हें थिएटर में जरूर दिखाया जाना चाहिए था, लोगों ने जब ओटीटी पर फिल्म ‘पठान’ के डिलीट किए गए सीन्स देखे तो उनके होश उड़ गए. फिलहाल लोग उन सीन्स के वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं.

‘पठान’ को ओटीटी पर रिलीज होने के कुछ घंटे बाद ही फैंस ने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर ट्वीट करना शुरू कर दिया है. एक फैन ने सोशल मीडिया पर ‘पठान’ की ओटीटी रिलीज में दिखाए गए एक डिलीट सीन को शेयर किया है. क्लिप में लिफ्ट ओपन होती है और शाहरुख खान ब्लैक चश्मा लगाए एक ऑफिस में धांसू एंट्री लेते नजर आते हैं. इस क्लिप को शेयर करते हुए फैन ने लिखा है, “ क्यों इस सीन को हटा दिया गया….ये सीन थिएटर में आग लगा देता.” क यूजर ने ट्वीट में लिखा ‘फिल्म से इस सीन को डिलीट नहीं किया जाना चाहिए था’. वहीं बाकि यूजर ने लिखा ‘ये सीन फिल्म में जरूर होना चाहिए थे, फिल्म का मजा दोगुना हो जाता’.

आपको बता दें कि शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘पठान’ को कल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है. बड़े पर्दे पर धूम मचाने के बाद अब ये फिल्म ओटीटी पर भी धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. फिलहाल ये फिल्म सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है. इस फिल्म को लेकर कई तरह के ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं. वहीं ट्विटर पर #Pathaan और #PathaanOnPrime भी ट्रेंड कर रहा है.