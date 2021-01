Shah Rukh Khan Doing Amazing Stunt For Pathan In Dubai Video Viral: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपनी आगामी फिल्म ‘पठान’ (Pathan) की शूटिंग कर रहे हैं और आए दिन इसकी तस्वीरें औऱ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाते हैं. ऐसे में अब किंग खान ने दुबई में अपना कारनामा दिखाया है जिसे देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं. फिल्म ‘पठान’ (Pathan) के सेट की कुछ लीक वीडियोज फैंस का उत्साह बढ़ा रही हैं. ताजा वीडियो में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) फिल्म ‘पठान’ (Pathan) के सेट पर खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं. Also Read - Shah Rukh Khan Viral Video: शाहरुख ने वीडियो शेयर कर फैंस को दी नए साल की बधाई, बोले- '2021 में बड़े पर्दे पर मिलते हैं'

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Video) की इन तस्वीरों और वीडियो को फैन्स ने ट्विटर पर शेयर किया है जो हर किसी को बेहद पसंद आ रहा है. वीडियो में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को बस पर लड़ाई करते हुए देखा जा सकता है. वहीं एक दूसरे वीडियो में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) बुर्ज खलीफा के सामने शूटिंग करते दिख रहे हैं. फैन्स इन वीडियो पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं. Also Read - Republic Day 2020: बॉलीवुड के गलियारों में गूंजा गणतंत्र का नारा, इन एक्टर्स ने पोस्ट शेयर कर याद किया इतिहास

View this post on Instagram

Team Pathan with the camera guys reached UAE yesterday, they have started shooting plates at 4am in downtown, Dubai.

Some more snaps of the King @iamsrk from #Pathan shooting place…

Enjoy guys… ❤️🔥👑 pic.twitter.com/GhlxlJXxhV

— 💕Deb The King Of Hearts💕 (@I_AM_DEBESH) January 27, 2021