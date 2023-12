Dunki First Review: शाहरुख खान की फिल्म 'डंकी' का पहला रिव्यू आया सामने, फिर चलेगा किंग खाना जादू

Dunki First Review: इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने साल 2023 में फिल्म ‘पठान’ (Pathan) से थिएटर्स में कमबैक किया था और ये साल उनके करियर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ. एक्टर ने इस साल बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों से गर्दा मचा दिया है. फिल्म ‘पठान’ से कमबैक करने वाले किंग खान की फिल्म ‘जवान’ (Jawan) ने भी काफी अच्छा कारोबार किया था. वहीं, अब साल के आखिरी में फैंस उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘डंकी’ (Dunki) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म के पोस्टर, ट्रेलर ने तो पहले से ही ‘डंकी’ को लेकर एक्ससाइटमेंट बढ़ाई हुई है. जिसके बाद फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच और भी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म 21 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू चलाने आ रही है. इसी बीच बादशाह की इस फिल्म का फर्स्ट रिव्यु सामने आया है. तो आइये जानते हैं कि इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने वाली ये फिल्म कैसी है.

किंग खान की फिल्म ‘डंकी’ (Dunki First Review) की फर्स्ट रिव्यु सामने आ गया है. जिसके बारे में बात करें तो एक्स (ट्विटर) पर एक मूवी हब नाम के एक अकाउंट ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यु शेयर किया है. शेयर किए गए पोस्ट में लिखा, ‘इनसाइडर रिपोर्ट्स: 5 डंकी, राजकुमार हिरानी की स्टोरीटेलिंग का मास्टपीस है. जिस तरह से राज सर ने इस फिल्म को बनाया है, वैसा भारतीय सिनेमा ने पहले कभी नहीं देखा है. शाहरुख खान ने इस फिल्म में अपनी बेस्ट एक्टिंग की है और एक एक्टर के रूप में खुद का बेहतर प्रदर्शन किया है.’ उन्होंने आगे बताया, ‘फर्स्ट पार्ट डंकी से लंदन की जर्नी के बारे में है. जो आपको कैरेक्टर और स्टोरी, कॉमेडी, रोमांस, प्यार और दोस्ती के साथ बहुत गहराई से जोड़ता है. फिल्म के सेकंड पार्ट की स्टोरी आपको रुला देगी ‘जिसे किसी भी प्रमोशनल वीडियो में एक्सपोज नहीं किया गया है. यह इंडियन सिनेमा में ऐतिहासिक होगी.’

Insider Reports: 5 ⭐️ #Dunki is a masterpiece of storytelling from #Rajkumarhirani. Indian cinema has never seen before the way Raj sir has made this movie. #ShahRuhKhan outperform himself as an actor to give his best acting in this movie.

1st half 📽️ is all about the Journey… pic.twitter.com/TLYbtx8v4f

