शाहरुख खान को मिला सिनेमा का ग्लोबल आइकन अवॉर्ड, UAE पर एक बार फिर छाया 'किंग खान' का जादू

Shah Rukh Khan: बॉलीवुड के ‘किंग खान’ शाहरुख खान जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म ‘पठान’ से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं. फिल्म अगले साल जनवरी में रिलीज होने वाली है. हाल ही में शाहरुख ने अपने जन्मदिन के मौके पर फिल्म का टीजर भी लॉन्च किया था. ‘पठान’ के प्रमोशन के बीच शाहरुख खान को संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में एक्सपो सेंटर में शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर (SIBF) 2022 के 41वें संस्करण में भाग लेने पर शुक्रवार को उन्हें ग्लोबल आइकन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नैरेटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया.

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शाहरुख खान के फैंस ने भाग लिया, इवेंट के वीडियो और तस्वीरें अब ऑनलाइन सामने आने लगी हैं. एक फैनक्लब द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में शाहरुख एक ऑल-ब्लैक अवतार में इवेंट में दिखाई दिए. उन्होंने बैककॉम्ब्ड हेयरस्टाइल स्पोर्ट किया था. इवेंट में किंग खान के अनुसार उन्हें ‘सांस्कृतिक परिदृश्य में योगदान, लेखन और क्रिएटिविटी के फील्ड में उनके योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार मिला है.