मां की मौत से पहले ICU का वो खौफनाक मंजर याद कर रो पड़े शाहरुख खान! कहा 'गलत बातें की मैंने...उन्हें चोट पहुंचाई थी'

Shah Rukh Khan Recall Mother Death: शाहरुख खान ने एक बार बताया था कि उन्होंने अपनी मरती हुई मां को इमोशनली दुखी करने की बहुत कोशिश की थी

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Shah Rukh Khan Recall Mother Death: शाहरुख खान ने अक्सर इस बात का ज़िक्र किया है कि उनके माता-पिता का उनकी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर रहा है. हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बनने से बहुत पहले ही सुपरस्टार ने अपने पिता मीर ताज मोहम्मद खान और मां लतीफ़ फातिमा, दोनों को खो दिया था. कई साल पहले एक बेहद भावुक बातचीत में, शाहरुख ने अपनी मां के आखिरी पलों को याद किया और बताया कि कैसे बेबसी में उन्होंने अपनी मां को भावनात्मक रूप से दुख पहुंचाने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद ऐसा करने से वह उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगी.

शाहरुख ने कम उम्र में ही अपने माता-पिता को खो दिया

2014 में ‘द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है’ में शामिल होने के दौरान, शाहरुख ने कम उम्र में ही अपने माता-पिता दोनों को खोने के बारे में खुलकर बात की है. शाहरुख़ के पिता की मौत 1981 में गले के कैंसर से हुई थी. एक्टर को याद है कि अपने पिता की जो आखिरी याद उनके ज़हन में है, वह उन्हें वनीला आइसक्रीम खाते हुए देखने की है. लगभग एक दशक बाद, 1991 में उनकी मां की मौत के साथ परिवार पर एक और दुखद घटना गुज़री.

वह ICU में थीं और वहां किसी को नहीं जाने दिया जाता था

शाहरुख़ के मुताबिक़, उनकी मां बिल्कुल ठीक-ठाक थीं, लेकिन अचानक उनके पैर में तेज़ दर्द होने लगा. बाद में पता चला कि उन्हें डायबिटीज़ है और एक महीने से कुछ ज़्यादा समय बाद ही उनका निधन हो गया था और जब उन्हें दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कराया गया, तो शाहरुख़ ने उनके ठीक होने के लिए बहुत दुआएं कीं थी. एक्टर ने याद करते हुए कहा कि ‘वह ICU में थीं. उन दिनों ICU में जाने की इजाज़त नहीं थी. किसी ने मुझसे कहा कि तुम दुआ करते रहो क्योंकि अल्लाह मियां तुम्हारी बात सुनने में व्यस्त रहेंगे और उन्हें कोई और कदम उठाने का समय नहीं मिलेगा.’

मां को आखिरी पलों में किया था दुखी

शाहरुक ने आगे बात करते हुए कहा कि ‘मुझे यह दुआ 100 बार पढ़नी थी, लेकिन मैं हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा करता हूं, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ ज़्यादा करना चाहिए. मैं दुआ करता रहा. डॉक्टर नीचे आए और मुझसे कहा, ‘आपको ICU में जाने की इजाज़त है,’ जिसका असल में मतलब था कि वे उनके आखिरी पल थे. इसके बाद शाहरुख ने उस दिल तोड़ने वाले ख्याल के बारे में बताया जो अपनी मां के पास बैठे हुए उनके मन में आया था. एक्टर का मानना ​​था कि लोग तभी दुनिया से जाते हैं जब वे अपने पीछे छूटने वालों को लेकर संतुष्ट महसूस करते हैं और उन्हें उम्मीद थी कि अगर उनकी मां उनके लिए परेशान रहेंगी तो वह जीवित रहेंगी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उन्हें दुखी करने की कोशिश की थी.

मैं उन्हें दुख पहुंचाता रहा

शाहरुख ने आगे बात करते हुए कहा कि ‘जब मेरी मां ICU में थीं, तो मैं उनके पास बैठा था और मैंने एक बहुत गलत काम किया. मैं उन्हें दुख पहुंचाता रहा. मुझे लगा कि अगर मैं उन्हें संतुष्ट नहीं होने दूंगा, तो वह नहीं जाएंगी. अगर आप चली गईं, तो मैं अपनी बहन का ख्याल नहीं रखूंगा. मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा और भी कई बातें कहीं ताकि उन्हें जाने से रोका जा सके.’ पीछे मुड़कर देखने पर, एक्टर ने उन विचारों को बचकानी सोच बताया.