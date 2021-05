Shah Rukh Khan revealed why Aryan isn’t allowed to be shirtless at home: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) खुद अपनी फिल्मों में भले ही शर्टलेस होते हैं और वो बतौर रोमांटिक हीरो पहचाने जाते हों लेकिन वो अपने घर में कई सारे ऐसे नियमों का पालन करते हैं जिन्हें सुनकर आप थोडे़ हैरान हो जाएंगे. जी हां कई सारी फिल्मों में शर्टलेस होने वाले किंग खान ने अपने बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को ये सख्त हिदायत दी हुई है कि वो घर में बिना शर्ट के ना घूमें. Also Read - KKR में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद एक्‍शन में आए Shahrukh Khan, टीम का बढ़ाया मनोबल

शाहरूख खान (Shahrukh Khan) के बड़े बटे आर्यन खान (Aryan Khan) सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं और खबरें हैं कि जल्द ही वो फिल्मी दुनिया में कदम रख सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको शाहरुख (Shahrukh Khan) के उस इंटरव्यू के बारे में बताएंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि वो आर्यन (Aryan Khan) को कुछ नियमों को फॉलो करने का आदेश देते हैं जिनमें से एक है हमेशा कपड़े पहनकर घूमना जब भी वो घर में हों. Also Read - Shah Rukh Khan की पत्नी और बेटे ने लेट नाइट पकड़ी फ्लाइट, लोगों ने किया ट्रोल- मुसीबत के वक्त निकल गए



साल 2017 में एक फेमस मैगजीन ‘फेमिना’ को दिए इन्टरव्यू में शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने कहा था, ‘मेरा मानना है कि घर में एक आदमी को अपनी मां, बहन या महिला दोस्तों के सामने शर्टलेस जाने का अधिकार नहीं है. मैं आर्यन से कहता हूं कि वह हर समय घर पर टी-शर्ट पहनकर रहें’.

View this post on Instagram A post shared by Aryan Khan (@___aryan___)



आगे शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने कहा था, ‘यदि आप अपनी मां, बेटी, बहन, महिला मित्रों को उनके कपड़ों के बिना देखकर असहज महसूस करते हैं, तो आप उनसे आपको शर्टलेस स्वीकार करने की उम्मीद क्यों करेंगे? स्तनों के होने या न होने से इसका कोई लेना-देना नहीं है.’ उन्होंने आगे कहा था, ‘ऐसा कुछ न करें जिसे कोई लड़की नहीं कर सकती है.’