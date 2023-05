Hindi Entertainment Hindi

शाहरुख खान के पास जब नहीं थे 'मन्नत' सजाने के पैसे, गौरी ने डिजाइन किया था घर

शाहरुख खान के पास जब नहीं थे 'मन्नत' सजाने के पैसे, गौरी ने डिजाइन किया था घर

Shah Rukh Khan On Gauri Khan design: शाहरूख खान ने हाल ही में बताया कि कैसे गौरी खान डिजाइनर बनी

Shah Rukh Khan reveals how Gauri helped shape Mannat: शाहरुख खान और गौरी खान बॉलीवुड का परफेक्ट कपल माना जाता है औऱ लोग इनसे प्यार भी बखूब करते हैं, इनकी लव स्टोरी के किस्से तो आपने खुब सुने होंगे लेकिन हाल ही मे गौरी ने My Life In Design के नाम से कॉफी टेबल बुक लॉन्च की है. इस किताब में गौरी खान ने एक इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर अपनी जर्नी को दिखाया हैऔर इस दौरान उनके सिथा उनके पति और सुपरस्टार किंग खान मौजदू थे. इस दौरान शाहरुख ने कई सारे राज से पर्दा उठाया औऱ बताया कि कैसेजब उनके पास घर को डिजाइन करने के लिए डिजाइनर अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे, तो गौरी ने ही ‘मन्नत’ डिजाइन किया था

‘मन्नत’ हमारी पहुंच से दूर था

इस इवेंट में शाह रुख खान ने अपने करियर के शुरूआती दिनों को याद करते हुए कहा कि एक वक्त वो भी था जब उनके पास घर को डिजाइन करने के लिए डिजाइनर अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे, तब तो गौरी खान ने खुद उनके घर ‘मन्नत’ डिजाइन किया था. किंग खान कहते हैं कि ‘जब हमने घर खरीदा तो हमें बहुत पसंद आया, लेकिन यह हमारी पहुंच से दूर था. इस बंगले से पहले हम ताज लेंड्स एंड पर एक घर में रहते थे, वह मेरे डायरेक्टर का घर था उन्होंने हमें वह घर रहने के लिए दिया और कहा कि जब तक हम फिल्म बना रहे हैं, तुम इसमें रह सकते हो. हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे और जब पैसे आए तो हमने यह बंगला खरीद लिया.’

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

गौरी को कहा डिजाइनर बन जाओ- शाहरुख खान

शाह रुख आगे कहते है, जब यह बंगला खरीदा तो यह टूटी हालत में था और इसमें पैसे लगाने के लिए हमारे पास और पैसे नहीं थे और फिर हमने डिजाइनर बुलाया, लेकिन उसने इतना खर्चा बता दिया कि तब मेरी सैलरी भी इतनी नहीं थी, तब मैंने गौरी की हेल्प ली. मैंने गौरी से कहा कि तुम्हारे अंदर कलाकारी है तो तुम क्यों नहीं डिजाइनर बन जातीं? तो इस तरह मन्नत की डिजाइनिंग शुरू हुई. हम जो भी पैसे कमाते वो मन्नत के लिए सामान खरीदने में लगा देते.’ आगे एक्टर ने कहा, हम दोनों ने मिलकर तीन बच्चों की परवरिश की और वह एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी मां हैं.

गौरी एक अच्छी मां-पत्नी और अब वर्किंग वुमन

शाहरुख ने आगे गौरी की तारीफ की और बताया कि किस तरह उन्होंने पत्नी से लेकर मां और अब वर्किंग वुमन का रोल बेहतरीन तरीके से निभाया. शाहरूख ने कहा गौरी में हमेशा से ही एक पैशन था उनके अंदर क्रिएटिविटी को लेकर पैशन था. असल में हमारे परिवार में हर किसी में थोड़ी-थोड़ी क्रिएटिविटी है. शुरुआत में हम लोग मुंबई में सेटल होने में काफी बिजी थे. फिर मेरा जो पेशा था, उसकी वजह से नॉर्मल लाइफ जीने और बच्चों की परवरिश के बीच ये ध्यान ही नहीं रहा कि गौरी का कोई पैशन था, लेकिन यह बुक मेरे ख्याल से उस सबके लिए है. यह उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में कुछ चीजें मिस कर जाते हैं या उनके हाथ से निकल जाती हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें मनोरंजन की और अन्य ताजा-तरीन खबरें