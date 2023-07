शाहरुख खान ने रिवील किया Jawan से नयनतारा का खतरनाक लुक, हाथ में बंदूक देख फैंस ने कहा- 'लेडी बॉस'

Nayanthara in Jawan : बॉलीवुड ‘किंग’ शाहरुख खान की फिल्म ‘जवान’ का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म के लगातार सामने आ रहे पोस्टर, टीजर और गानों के चलते फैंस के बीच फिल्म को लेकर क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. शाहरुख खान ने अब फैंस के नया सरप्राइज देते हुए फिल्म का नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस नयनतारा का कॉप लुक देखने को मिला. हाथ में बंदूक और काला चश्मा लगाए नयनतार का ये खतरनाक अवतार फैंस को भी खूब पसंद आ रहा है. फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और नयनतारा भी स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. शाहरुख खान द्वारा ‘जवान’ नयनतारा का लुक रिवील करते ही, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

बता दें कि ‘जवान’ से नयनतारा अपना बॉलीवुड डेब्यू भी कर रही है, इससे पहले उन्होंने साउथ में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. सोमवार को पोस्टर जारी करते हुए शाहरुख खान ने अपने ट्वीट के कैप्शन में लिखा, ‘ये स्टॉर्म (चक्रवात) आने से पहले का थंडर (तूफान) है! ‘जवान’ से नयनतारा का प्रिव्यू रिलीज हो गया है. ‘जवान’ 7 सितंबर को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी’. किंग खान के पोस्ट पर अब फैंस भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘वूमन पावर’. दूसरे ने कहा, ‘आप दोनों को एक साथ देखने के लिए अब इंतजार नहीं हो रहा है’. तीसरे यूजर ने लिखा, ‘यह पोस्टर बहुत शानदार है’. तो वहीं चौथे यूजर ने नयनतारा को ‘बॉस लेडी’ बताया.